Manchester City, Mangala e Delph non convocati per la tournée: fuori dai piani di Guardiola

Il Manchester City 'annuncia' due cessioni: sono in partenza Delph e Mangala, che non sono stati chiamati per il ritiro. Non sono nei piani di Pep.

Dopo il tre su tre in , con Community Shield aggiunto, la corsa del Manchester City nella prossima stagione sarà alla . Con nuovi volti (Rodri e Angelino) e cessioni in vista.

Due dei giocatori destinati a lasciare con buona certezza la squadra di Guardiola saranno Fabian Delph ed Eliaquim Mangala, già fuori dai piani tecnici dell'allenatore catalano da diverso tempo.

I due sono i principali assenti del gruppo che Pep si porterà in tournée in Asia. Decisioni che non sembrano avere a che fare con la condizione fisica, ma con le scelte di mercato. Sono assenti anche il convalescente Mendy, più Foden (che si aggregherà al gruppo in seguito), Mahrez e tutti i sudamericani impegnati in competizioni internazionali fino a pochi giorni fa.

Secondo la 'BBC', Delph dovrebbe diventare ufficialmente un giocatore dell' nei prossimi giorni, per un corrispettivo di poco superiore agli 11 milioni di euro. Il classe 1989 è anche nel giro della nazionale inglese e si prepara a lasciare Manchester dopo 4 anni e 89 presenze, soprattutto da terzino.

Per Mangala invece il futuro sembra ancora incerto, ma secondo 'L'Équipe' sarà certamente lontano da Manchester. Il suo nome era stato accostato al nelle scorse settimane. Il contratto del francese ex va in scadenza nel 2020. L'anno scorso non è mai sceso in campo.