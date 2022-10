Mancare di rispetto a Ronaldo? Il Manchester United dovrebbe cancellare definitivamente il circo CR7

È impossibile per il club crescere se Ronaldo rimane all'Old Trafford. Erik ten Hag ha bisogno di un'azione drastica.

"Penso che il Manchester United stia solo mostrando mancanza di rispetto a Ronaldo" ha detto Roy Keane dopo l'umiliazione per 6-3 nel derby di domenica contro il City. "Penso che sarebbe dovuto partire prima della fine del calciomercato. L'allenatore se lo tiene stretto pensando ok, sei ho bisogno di opzioni è una soluzione. Ma non ti aggrappi a Ronaldo se poi rimane in panchina. È uno dei più grandi giocatori di sempre.''

Keane è già stato coinvolto in diverse discussioni di alto profilo sull'ex compagno di squadra in questa stagione, e su una cosa ha ragione: Ronaldo avrebbe dovuto essere ceduto nella finestra di mercato estiva. Il 37enne ha tentato di abbandonare la nave dopo la peggiore stagione di Premier League nella storia dello United e non aveva molto senso costringerlo a rimanere.

Tuttavia, l'idea che Ronaldo venga maltrattato dopo che gli è stata negata l'uscita e che ha subito perso il favore di Ten Hag non appare vera. Il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro ha segnato 24 reti in tutte le competizioni nella sua prima stagione all'Old Trafford, ma per farlo prosperare, i Red Devils hanno dovuto fare un enorme passo indietro come collettivo, cosa che è costata a Ole Gunnar Solskjaer il suo lavoro e Ralf Rangnick la posizione di consulente altamente retribuita che gli era stata promessa dopo il suo incarico ad interim.

Uno stile di contropiede efficace è stato abbandonato per accogliere Ronaldo, che ha mostrato come i suoi istinti predatori rimangono più acuti che mai, ma ha anche richiesto standard incredibilmente alti dai suoi compagni di squadra. Ha sfogato la sua furia su eventuali passaggi vaganti o tocchi scadenti, ed è stato il primo uomo a dirigersi nel tunnel dopo le numerose sconfitte dello United.

Getty/GOAL

Il rispetto è una strada a doppio senso e lui ha mancato di rispetto ai tifosi, ai suoi compagni di squadra e al suo allenatore in troppe occasioni. Nella sua unica gara da titolare in Premier League sotto Ten Hag, contro il Brentford, che si è conclusa con una clamorosa sconfitta per 4-0, Ronaldo è entrato di nuovo in modalità imbronciata ed è sembrato persino ignorare il suo manager quando ha lasciato il campo.

Da allora il nazionale portoghese è stato limitato a un ruolo marginale nella rosa, ma continua a fare notizia regolarmente. Ronaldo è stato visto scuotere la testa durante l'incubo del derby dello United all'Etihad Stadium, e non c'è niente di sbagliato in questo. È un vincitore storico, uno dei giocatori più decorati della sua generazione che si immerge in bagni di ghiaccio alle 4 del mattino per ottenere un vantaggio sugli avversari.

Nel corso della sua carriera, ha manifestato il suo disappunto in pubblico e, soprattutto, dietro le quinte. Un altro dei suoi ex colleghi, Rio Ferdinand, ha recentemente ammesso:

"So per certo che in questo momento sarà assolutamente furibondo. Non puoi fare quello che ha fatto nella sua carriera in questo incredibile lasso di tempo ai livelli in cui ha giocato ed essere qualcuno che accetterà di non iniziare e di essere un sostituto per una squadra che non è in Champions League. Non importa quello che qualcuno dice sulla corsa, sul pressing ecc., conoscerà le statistiche, dirà 'Ho trascinato questa squadra a più punti di chiunque altro l'anno scorso con i goal che ho segnato".

Getty/GOAL

L'ultima spiegazione di Ten Hag per aver lasciato fuori Ronaldo è servita anche solo a sollevare più domande, poiché ha insistito sul fatto che stava cercando di proteggere la "grande carriera" dell'attaccante non gettandolo nel mezzo di una gara ormai andata contro il City. Frustrante, questa saga ora si trascinerà almeno fino alla finestra di mercato di gennaio: a quel punto Ronaldo potrebbe ancora lottare per ottenere l'addio al Manchester United.

Chelsea, Bayern Monaco e Atletico Madrid sono stati tra i club che hanno preso le distanze da una mossa di calciomercato in estate, e non è chiaro se sarà in grado di trovare una squadra di Champions League disposta a prendere lui e il suo salario da record.

Lo United potrebbe, quindi, non avere altra scelta che tenere in mano Ronaldo fino alla fine della stagione. La rivoluzione di Ten Hag può davvero decollare mentre il disilluso ragazzo dei manifesti del club continua a nascondersi sullo sfondo? I presagi non sembrano buoni.

La sconfitta contro il City arriva come un duro ritorno alla realtà dopo un'incoraggiante serie di quattro vittorie consecutive: vetta lontana. Lo United sembrava arrugginito all'Etihad dopo i rinvii e la pausa internazionale, e gran parte del discorso pre-partita si è concentrato sull'eventuale arruolamento di Ronaldo nella formazione di Ten Hag. Quel rumore continuerà finché il capitano del Portogallo sarà in squadra.

Non era direttamente responsabile della scioccante esibizione della squadra contro i concittadini, ma è stato una distrazione. Ronaldo è uno dei grandi di tutti i tempi e, anche se si avvicina agli anni del crepuscolo della sua carriera, suscita il dibattito da Manchester a Mumbai.

Getty/GOAL

Le presenze da titolare in Europa League non saranno sufficienti per calmare un attaccante abituato a mettersi alla prova sul palco più importante settimana dopo settimana. Occorre prendere una decisione drastica. Tra le vorticose speculazioni sul futuro di Ronaldo nell'ultima finestra, è stato riferito che il club stava valutando la possibilità di rescindere il suo contratto. Lo United ha parlato per negare pubblicamente tali affermazioni, ma per il bene di mantenere l'armonia all'interno della squadra di Ten Hag, questa dovrebbe essere vista come un'opzione praticabile.

Se agisse ora, Ronaldo potrebbe avere un nuovo club con molto tempo ancora a disposizione prima della Coppa del Mondo, assicurandosi di essere ancora in ottime condizioni per aiutare il suo paese a raggiungere le ultime fasi in Qatar. Il club sarebbe anche libero di costruire la propria nuova identità senza doversi preoccupare di mantenere felice una superstar oltre il suo apice.

Ten Hag potrebbe così respirare. L'ex tattico dell'Ajax ha ricevuto un contratto triennale al suo arrivo all'Old Trafford a maggio, ma sa bene che non ci sono garanzie a Manchster. Se lo United estenderà i suoi cinque anni senza trofei e non riuscirà a tornare in Champions League, Ten Hag probabilmente condividerà lo stesso destino di David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho e Solskjaer. Il suo regno potrebbe essere definito da come gestisce la questione Ronaldo e, sebbene abbia già chiarito la sua autorità, ora deve restare fedele alle sue armi.

Getty/GOAL



Ten Hag può consigliare ai piani alti di far partire Ronaldo o semplicemente continuare a lasciare che una figura dirompente e ribelle decada in disparte, ma non può permettersi di scegliere una via di mezzo. Sarebbe anche positivo se Ronaldo riconoscesse che i suoi poteri da super del calcio sono ormai in declino e uscisse dalle luci della ribalta.

Un potenziale ritorno allo Sporting avrebbe più senso, dato che avrebbe comunque l'opportunità di giocare in Champions League. Il direttore sportivo Hugo Viana ha lasciato la porta aperta per il ritorno a casa di Ronaldo a giugno, dicendo a Sky Sport:

"Penso che possa decidere dove andare, ma non conosciamo mai il futuro. Non voglio parlarne molto perché penso che quando si parla di Cristiano sia abbastanza diverso dal resto. Penso che abbia un anno in più di contratto, quindi qualunque cosa deciderà, vedremo".

Anche la madre di Ronaldo, Dolores Aveiro, ha espresso il desiderio che suo figlio trascorra i suoi giorni finali dallo stadio José Alvalade. ''Gli ho già detto: 'Figlio, prima di morire voglio vederti tornare allo Sporting!''', ha detto a settembre 2021.

Lo United ha rinforzato la rosa spendendo 250 milioni per Ten Hag nel mercato estivo, ma deve fare i conti con la questione Ronaldo, che non dovrebbe essere tenuta da parte esclusivamente sulla base della sua storia con il club. Il Manchester guarda al futuro e, sebbene Ronaldo sia il loro ultimo ricordo di un glorioso passato, non dovrebbe far parte della loro nuova era.