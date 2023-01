Lucas Perez segna e lascia il Cadice: torna al Deportivo La Coruña, in Segunda B

Venerdì 30 ha segnato contro l'Almeria, qualche ora dopo ha annunciato l'addio: Lucas Perez giocherà di nuovo nel Depor, la squadra del cuore.

Allora un po' di sentimento c'è ancora, in questo calciobusiness così votato all'amore per gloria e portafogli. Se cercate un personaggio controcorrente, da questo punto di vista, andate in Spagna. A Cadice, per la precisione. Dove c'è un attaccante, ovvero Lucas Perez, che in queste ore sta preparando per bene le valigie. Destinazione: Galizia. Di nuovo.

Potrebbe sembrare un trasferimento come un altro. Potrebbe. Ma non lo è. Perché la nuova squadra di Lucas Perez è il Deportivo La Coruña, che non è più il SuperDepor che tremare il mondo faceva (semi-cit.) e che un ventennio fa eliminava Juventus e Milan dalla Champions League, arrivando a un passo dalla finale. No, oggi è un Deportivo piccolo piccolo e milita di nuovo in Segunda B, la terza serie spagnola, dopo avere amaramente mancato il ritorno in Segunda División qualche mese fa.

Ma a Lucas Perez tutto questo non importa. A 34 anni suonati, e con un discreto curriculum alle spalle (ha giocato anche in Premier League con l'Arsenal), il mancino ha deciso che il cuore può venire prima del portafogli. Perché lui è proprio di La Coruña, ama il Deportivo, ci ha giocato in due occasioni distinte. E quando il club gli ha chiesto di dare una mano, non si è tirato indietro. Pagando di tasca propria, secondo la stampa spagnola, una parte della cifra necessaria al trasferimento.

Ecco: se state pensando al classico calciatore bollito, al vecchietto che accetta di scendere in terza divisione per mancanza di alternative e di offerte, sbagliate di grosso. Perché oggi Lucas Perez è un giocatore del Cadice, formazione di Liga, con cui nella prima parte della stagione è sceso in campo in 14 occasioni mettendo a segno 3 reti. L'ultima venerdì 30 dicembre. Ovvero poche ore prima di annunciare il proprio addio.

Minuto 82 di Cadice-Almeria. Gli ospiti sono in vantaggio per 1-0, il tempo a disposizione sta per scadere. Ma all'improvviso compare lui, Lucas Perez, che con un sinistro di controbalzo sugli sviluppi di una rimessa laterale lunga riporta il punteggio in parità. Esulta come se non ci fosse un domani, perché spera nella rimonta. Sarebbe il completamento perfetto di un cerchio che nel 2021/22 ha visto il Cadice conquistare la salvezza. Alla fine termina 1-1, ma poco importa: lui la propria missione l'ha compiuta.

"Cadistas, sono arrivato un anno fa con l'obiettivo chiaro della salvezza e ci siamo riusciti! - ha scritto Lucas Perez su Twitter - Voglio ringraziare la tifoseria, il club e la città per l'affetto che mi avete dimostrato per tutto questo tempo. Vado a realizzare un sogno! Vi auguro il meglio, ve lo meritate!".

Prossima tappa, dunque: Deportivo La Coruña. Per la terza volta in carriera, la prima così in basso. Lucas Perez ci aveva già giocato dal 2014 al 2016 e poi era tornato nel 2017/18, sempre in Liga. Alla fine di quella seconda esperienza non era riuscito a evitare la retrocessione in Segunda Division. Aveva pianto lacrime amare. Oggi, ironia della sorte, in Segunda spera di tornarci.

L'ex SuperDepor, che oggi è Depor e basta, è attualmente quarto, in zona playoff e a -4 dalla coppia Cordoba-Alcorcón, le due battistrada del gruppo 1 della Segunda B. Insomma, la promozione diretta è più che mai possibile. Lucas Perez arriva per mettersi a disposizione, con l'esperienza di chi ne ha viste parecchie in carriera. E con il cuore di chi vuole sottrarsi a certi meccanismi da calciobusiness.