Leo Messi è tornato: si allena da solo a Parigi dopo le scuse pubbliche

Lionel Messi è tornato ad allenarsi con il Paris Saint-Germain, dopo che la sospensione di due settimane sembra essere stata revocata.

COSA È SUCCESSO?

Il sette volte vincitore del Pallone d'Oro non è stato convocato dal PSG per la vittoria per 3-1 contro il Troyes di domenica, dopo aver fatto un viaggio non autorizzato in Arabia Saudita.

Si era ipotizzato che sarebbe stato costretto a saltare anche l'incontro con l'Ajaccio del 13 maggio, ma il 35enne è tornato ad allenarsi lunedì, anche se da solo, mentre il resto della squadra godeva di un giorno di riposo post-partita.

Il PSG non ha rilasciato alcun commento ufficiale sulla sospensione di Messi, il che significa che il suo ban potrebbe essere dimezzato a una sola settimana. Messi si è scusato per il suo viaggio in Medio Oriente, il che potrebbe avergli fatto guadagnare il favore dei dirigenti del club.

L'Equipe sostiene infatti che la sospensione sia stata revocata solamente in seguito alle scuse.

E ORA?

Messi continua però a suscitare polemiche a Parigi, con i tifosi scontenti che hanno manifestato la loro rabbia nei confronti suoi e del compagno sudamericano Neymar. Il più grande di tutti i tempi non ha ancora firmato un nuovo contratto e si avvia verso la libera uscita e un nuovo capitolo della sua carriera che lo vedrà fuori dalla Francia nell'estate del 2023.