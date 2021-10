Lazio-Marsiglia 5-1, la notte del poker da record di Simone Inzaghi

Il 14 marzo 2000, Simone Inzaghi realizza 4 goal nella sfida tra Lazio e Marsiglia: è l'unico italiano ad esserci riuscito in Champions League.

La Lazio, il Marsiglia, lo stadio 'Olimpico' e l'Europa. Quattro indizi, quattro elementi chiave. Quattro come le reti in una notte memorabile per Simone Inzaghi. Il 14 marzo del 2000, 21 anni e mezzo fa, l'ex attaccante ed ex allenatore biancoceleste realizzò in una sola partita quattro goal in Champions League. Un'impresa mai riuscita a nessun altro giocatore italiano, in una serata entrata direttamente nella storia del club capitolino e del calcio italiano.

Questa sera Lazio e Marsiglia tornano ad affrontarsi in Europa, ma questa volta non in Champions bensì in Europa League. All'Olimpico mancherà proprio Inzaghi, il protagonista assoluto di quella sera di marzo di 21 anni fa. Per uno strano scherzo del destino, biancocelesti e transalpini si sfidano nuovamente proprio a pochi mesi dal turbolento addio tra Inzaghi e la società capitolina.

La stagione 1999/2000 è legata alla vittoria del secondo scudetto della storia del club. Uno - ma il più importante insieme alla Coppa delle Coppe vinta a Birmingham contro il Maiorca - dei tanti trofei conquistati sotto la presidenza di Sergio Cragnotti. Un'annata trionfale, con i successi in Coppa Italia e Supercoppa Italia oltre al Tricolore, in cui non sono mancati i momenti difficili.

Tra i periodi più complicati vissuti da quella Lazio di Sven-Goran Eriksson c'è proprio il marzo 2000. I biancocelesti hanno grandi aspirazioni, ma rischiano di vedere sfumati tutti gli obiettivi stagionali nel giro di pochi giorni. In campionato, la Juventus fa le prove di fuga con un +6 che preoccupa non poco i capitolini, mentre in Champions League la sfida contro il Marsiglia all'Olimpico del 14 marzo è già un dentro o fuori.

Nel Gruppo D della seconda fase a gironi, quella che sostituiva gli ottavi di finale, Chelsea e Feyenoord guidano la classifica con 7 punti; la Lazio insegue con 5 punti, mentre il Marsiglia chiude a 3. Il match casalingo contro i transalpini è uno di quelli in cui non si può sbagliare per non rischiare di non piazzarsi tra le prime due e fallire l'accesso ai quarti.

I risultati negativi si riflettono sull’umore della piazza, che vive un momento complicato. La società pensa addirittura al cambio d’allenatore, con Cragnotti ha già fatto un sondaggio esplorativo con Sacchi in caso di esonero di Eriksson, ancora una volta etichettato come quello che "gioca bene ma non vince". E proprio il club prova a scuotere i tifosi con un'iniziativa particolare per riempire l'Olimpico: chi acquista il tagliando per la sfida contro il Marsiglia avrà la possibilità di entrare allo stadio anche in occasione di una delle due sfide successive di campionato contro Perugia e Venezia.

Eriksson decide di sbilanciarsi un po' rispetto al solito e schiera le due punte. Boksic è la garanzia, mentre Inzaghi 'approfitta' dell'infortunio di Salas e scalza Mancini e Ravanelli. I due giocano per la seconda volta insieme dal 1'. Nel 4-4-2 del tecnico svedese, il quartetto difensivo è formato da Negro, Nesta, Mihajlovic e Pancaro davanti a Marchegiani. Conceicao e Nedved si muovono sugli esterni mentre in mezzo al campo c'è la quasi inedita coppia formata da Stankovic-Simeone.

Il Marsiglia arriva alla sfida senza quattro titolari, con l'allenatore Bernard Casoni che preferisce preservarli per il campionato. In Ligue 1, l'Olympique naviga in cattive acque con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione e la Champions non rappresenta una priorità. All'Olimpico si rivede un grande ex, Ivan De la Peña: lo spagnolo guida il centrocampo dei transalpini.

Basta meno di un tempo di gioco alla Lazio per mettere in evidenza tutte le carenze difensive del Marsiglia. Casoni sceglie di rischiare qualcosa e giocare con una retroguardia piuttosto alta, ma che si rivelerà incapace di sapersi muovere adeguatamente per lasciare in fuorigioco gli attaccanti della Lazio. Ad approfittarne è Simone Inzaghi, che firma in 38 minuti una tripletta.

🦅 When Lazio manager Simone Inzaghi scored FOUR for the Biancocelesti in 2000 ⚽️⚽️⚽️⚽️ #UCL | #MondayMotivation | @OfficialSSLazio pic.twitter.com/mGEvEpznl9 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 11, 2021

'Inzaghino', arrivato in estate per 30 miliardi di lire dopo le 15 reti con cui ha trascinato il Piacenza alla salvezza, approfitta al 17' di un tocco delizioso con l'esterno destro di Nedved e batte a rete con il destro dall'interno dell'area di rigore. Copione leggermente diverso al 38', con Conceicao che da destra trova proprio Inzaghi in area, pronto a battere il portiere avversario. Il tris arriva pochi secondi più tardi: ancora palla a Conceicao, poi Boksic esplode il sinistro al volo che trova l'opposizione di un Porato non perfetto. Il portiere del Marsiglia non trattiene la palla, che finisce a Inzaghi per il tap-in facile.

La partita sembra già archiviata all'intervallo, ma nel primo quarto d'ora del secondo tempo la Lazio rischia di complicare tutto. Leroy firma di testa il goal dell'1-3 sugli sviluppi della punizione battuta da De la Peña. La rete, insieme all'ingresso di Bakayoko, rianima il Marsiglia, che prova ad alzare il ritmo e cerca con insistenza la seconda rete.

Ma poco dopo arriva l'ennesima disattenzione della difesa dell'OM: Abardonado ferma irregolarmente Inzaghi in area di rigore, concedendo il penalty ai biancocelesti. Sul dischetto si presenza proprio Simone, che sceglie di non incrociare e si fa respingere la conclusione da Porato.

Poker sfumato, ma solo per poco: al 71', Conceicao raccoglie il cross da sinistra di Nedved, controlla e calcia. La conclusione del portoghese viene smorzata da un avversario: Inzaghi è il più lesto di tutti a fiondarsi sul pallone e firmare la quarta rete personale.

Nel finale, Boksic sigla il definitivo 5-1: il croato approfitta di un'uscita a vuoto di Porato e manda la palla in rete di testa.

"Una bella sensazione. Provo molta gioia e un pizzico di dispiacere perché potevo fare cinque gol. Ma ho sbagliato il rigore e poi nel finale una occasione molto facile. Però ero stanco e non avevo più la giusta lucidità, peccato non aver potuto migliorare Van Basten".

Quattro goal come il 'Cigno di Utrecht'. Un poker storico, che però non lascia del tutto soddisfatto Inzaghi, un perfezionista, che commenta con un velo di rammarico la prestazione super contro il Marsiglia.

L'attuale allenatore dell'Inter è nella cerchia ristretta di goleador che hanno realizzato quattro reti in una partita di Champions League. L'ultimo ad esserci riuscito è stato Sebastien Haller con l'Ajax nel match di Lisbona contro lo Sporting dello scorso 15 settembre. Con loro Shevchenko, Prso, Van Nistelrooy, Messi, Gomis, Gomez, Lewandowski e Ibrahimovic.

"Sono l’unico italiano ad aver segnato quattro gol in una partita di Champions League. Ricordo sempre questo primato con orgoglio ed è bello parlarne. Il rigore? Fu bravo il portiere perché tirai bene" ha raccontato più tardi Inzaghi.

Il cammino della Lazio si interromperà ai quarti contro il Valencia, finalista a Parigi contro il Real Madrid. Ma l'edizione 1999/2000 resterà per Inzaghi indimenticabile: l'attaccante biancoceleste si laureò vice capocannoniere della competizione con 9 goal, quattro dei quali realizzati in quella serata magica all'Olimpico contro il Marsiglia.