La Lazio accoglie Larson Koulibaly: “Non aveva mai giocato, farà parlare di sé”

La Lazio ha annunciato l’arrivo per la sua U18 di Larson Koulibaly. E’ un ragazzo ivoriano che era stato accolto da una comunità per minori.

Si chiama Larson Koulibaly, ha appena 17 anni ed è l’ultimo rinforzo messo sotto contratto dalla per la sua formazione Under 18 guidata da Tommaso Rocchi.

La sua non è la storia di uno dei tanti talenti precoci che sono riusciti ad arrivare in fretta in un grande club e nel calcio che conta, è bensì quella di un ragazzo ivoriano che un anno e mezzo fa è stato accolto da una comunità per minori del Comune di .

A rendere la sua vicenda ancora più particolare, il fatto che il ragazzo ha di fatto scoperto il calcio proprio dopo il suo arrivo a Roma.

A raccontarlo è stato il Responsabile del Settore Giovanile della Lazio, Mauro Bianchessi, nel comunicato con il quale la Lazio, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato l’arrivo di Koulibaly.