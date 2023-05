La leggenda del calcio tedesco racconta a GOAL il momento in cui il Bayern ha dovuto sostituire Nagelsmann, Tuchel era vicino ai bianconeri.

COSA È SUCCESSO?

A marzo i giganti tedeschi hanno effettuato un cambio shock nella loro dirigenza, con il 35enne allenatore Julian Nagelsmann sollevato dai suoi incarichi all'Allianz Arena. Le redini della dirigenza sono state rapidamente affidate all'ex capo del Borussia Dortmund e del Chelsea Tuchel, che però ha faticato ad avere l'impatto sperato in Baviera. La leggenda del Bayern Matthaus non ha ancora capito perché sia stata presa un'azione così drastica nel bel mezzo di una stagione che prometteva ancora molto, ed è probabile che il sondaggio della Juve su Tuchel abbia forzato la mano dei campioni in carica della Bundesliga.

COSA HA DETTO MATTHAUS

Matthaus ha commentato a GOAL l'improvviso licenziamento di Nagelsmann:

"È stata una grande sorpresa per molte persone, non solo per me. Ha fatto un buon lavoro e ha vinto la Bundesliga. Forse non è stato molto bravo in Champions League nel suo primo anno, ma quest'anno ha vinto contro PSG, Inter e Barcellona per due volte. In Bundesliga non è stato perfetto, ma era in testa. All'inizio ho pensato a uno scherzo, ma non era il 1° aprile. È una decisione del club, dopotutto, i giocatori non sono tutti d'accordo con l'allenatore nello spogliatoio, ma molti erano contenti di lui e ne parlavano bene quando se n'è andato -Goretzka e Kimmich per esempio. È successo qualcosa che non sappiamo. I tifosi erano contenti di lui, non sappiamo cosa sia successo e cosa abbia portato il Bayern a prendere questa decisione. Io personalmente non lo so".

L'INTERESSE DELLA JUVENTUS PER TUCHEL

Matthaus ha aggiunto che il Bayern ha subito optato per un allenatore che conosceva bene, anche se da avversario:

"Tuchel era vicino alla Juve. Forse un problema con la situazione dei portieri è stato il motivo per cui Nagelsmann se n'è andato, non lo so. Il Bayern era nervoso e Tuchel era vicino alla Juventus".

LA SITUAZIONE ATTUALE

Tuchel ha vinto solo cinque delle sue 11 partite al comando del Bayern, subendo quattro sconfitte, uscendo in Champions con il City e cedendo il primo posto in classifica in Bundesliga agli acerrimi rivali del Dortmund.