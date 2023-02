Koulibaly a GOAL: “Si crea magia quando Joao Felix e Mudryk hanno la palla”

Il difensore del Chelsea, Kalidou Kolibaly, in un’intervista a GOAL ha parlato dei colpi piazzati dai Blues nell’ultima sessione di mercato.

Il Chelsea è stato protagonista assoluto della sessione invernale di calciomercato e Kalidou Koulibaly è convinto che la cosa si rivelerà un vantaggio importante nella seconda parte di stagione.

Degli otto colpi messi a segno, quattro, ovvero Joao Felix, Mykhailo Mudryk, Noni Madueke e David Datro Fofana, sono andati a rafforzare il reparto d’attacco ed il centrale dei Blues ha ammesso che giocare contro i primi due, anche solo in allenamento, è stato molto impegnativo.

“Sono tutti bravi - ha svelato Koulibaly a GOAL - Seguivo Mudryk da molto tempo perché eravamo in contatto su Instagram e quindi lo conosco da un po’.

E’ davvero molto forte in allenamento, è veloce e bravo con il pallone. Questo vale anche per Joao Felix che però tutti conoscevano già. Quando loro hanno la palla tra i piedi si viene a creare della magia e questo è un bene per noi”.

Joao Felix, dopo essersi messo alle spalle una squalifica di tre giornate, prima ha segnato un gran goal in campionato conto il West Ham, e poi ha offerto un’ottima prestazione in Champions League contro il Borussia Dortmund.

L’avvio di Mudryk al Chelsea è stato meno appariscente, anche se è riuscito comunque a mostrare a sprazzi parte del suo potenziale. A rallentarlo è stata probabilmente la mancanza di calcio giocato prima del suo arrivo a Stamford Bridge.

Graham Potter in attacco poteva già contare su elementi del calibro di Raheem Sterling, Hakim Ziyech, Christian Pulisic, Kai Havertz, Pierre-Emerick Aubameyang ed Armando Broja, ma Koulibaly ritiene che l’arrivo in squadra di altri giocatori che possono puntare ad una maglia da titolare, possa rivelarsi un vantaggio per una compagine che sin qui ha reso al di sotto delle aspettative.

“Abbiamo tanta qualità. Sono arrivati Joao Felix e Mudryk e abbiamo ingaggiato anche Noni Madueke. Sappiamo che questi giocatori possono aiutarci con le loro dosi di talento che vanno ad aggiungersi a quelle di Sterling e Pulisic.

Ora per tutti il discorso si fa più complicato ma è un bene, perché tutti dovranno dare il massimo per giocare. Questo ci permetterà di vedere il miglior Chelsea in campo e credo quindi che sia un vantaggio avere tanti giocatori di questo calibro”.

Il Chelsea non ha acquistato solo tanti attaccanti, ma ha anche messo a segno, sborsando qualcosa come 34 milioni di euro, un colpo in difesa che si sta già rivelando molto importante: Benoit Badiashile.

Il centrale francese, che è stato prelevato dal Monaco, ha iniziato bene la sua avventura in Inghilterra e grazie alle sue prestazioni ha aiutato i Blues a tenere la porta inviolata in tre delle quattro partite che ha disputato. Koulibaly spera di aiutarlo a crescere ulteriormente, insieme al suo esperto compagno di reparto Thiago Silva.

“Benoit è un buon giocatore. Fa già parte della Nazionale francese e quando il Chelsea lo ha preso sapevamo che sarebbe stato un elemento importante per noi.

Può imparate molto da me e Thiago perché abbiamo tanta esperienza, quindi penso che sia stato un bene che sia venuto al Chelsea, perché avrà la possibilità di apprendere da tanti bravi calciatori”.

Badiashile è partito così bene da aver, almeno per il momento, sottratto proprio a Koulibaly un posto da titolare certo nell’undici di Potter.

Il capitano del Senegal punta a recuperare presto i suoi galloni da titolare al centro della difesa e ad aiutare il Chelsea a migliorare in maniera decisa nella seconda parte di stagione, affinché si possa almeno tornare in qualche modo a sperare in una qualificazione alla prossima Champions League.

Koulibaly ha parlato a GOAL nel corso di un evento PUMA.