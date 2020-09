Juventus, visite mediche per Barbieri: è stato soffiato all'Atletico Madrid

L'attenzione dei tifosi della è tutta per la trattativa che, a meno di colpi di scena, porterà Luis Suarez alla corte di Andrea Pirlo: l'uruguaiano dovrà prima sostenere un esame per ottenere il passaporto italiano, dettaglio da cui dipende il buon esito dell'operazione.

Nel frattempo, la 'Vecchia Signora' mette a segno un colpo in prospettiva: manca soltanto l'ufficialità per l'acquisto di Tommaso Barbieri dal Novara.

#Juventus: visite mediche in corso per Tommaso #Barbieri preso dal Novara // Barbieri is in Turin to undergo his medical with ⚪️⚫️@GoalItalia pic.twitter.com/8FTIM2SOQu