Juventus, recuperato Bentancur: è guarito dal Covid-19

Rodrigo Bentancur ha superato il Covid-19. Il centrocampista torna a disposizione di Pirlo già per Juventus-Benevento.

Una buona notizia per Pirlo a quarantotto ore da Juventus-Benevento. Il tecnico bianconero infatti recupera Rodrigo Bentancur, che era fermo causa Covid esattamente da due settimane.

Bentancur era risultato positivo al Covid il 4 marzo, subito dopo la gara vinta contro lo Spezia. Adesso, dopo due tamponi negativi, Bentancur può tornare ad allenarsi in gruppo e sarà regolarmente a disposizione per Juventus-Benevento di domenica pomeriggio.

Al momento però sembra difficile che l'uruguaiano possa giocare da titolare, con Pirlo che potrebbe sfruttare la pausa per le nazionali in modo da recuperare al meglio Bentancur.

Contro il Benevento, quindi, a centrocampo dovrebbe toccare di nuovo a Rabiot col ritorno di Arthur in regia. Bentancur invece si accomoderà in panchina, pronto a subentrare in caso di necessità.