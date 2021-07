Juventus, Rafia positivo al Covid-19: gruppo squadra in isolamento fiduciario

La Juventus ha comunicato la positività al Covid-19 di Hamza Rafia: il giovane bianconero si trova attualmente in ritiro con la prima squadra.

I contagi da Coronavirus non si fermano. Nemmeno nel calcio. E nemmeno alla Juventus, che nella tarda mattinata ha annunciato la positività di Hamza Rafia, giocatore della formazione Under 23 aggregato alla prima squadra bianconera.

Rafia, come detto, sta svolgendo il ritiro precampionato agli ordini di Massimiliano Allegri. Ed è proprio per questo che, come precisato dalla Juventus, il gruppo squadra bianconero è stato posto in isolamento fiduciario.

Una brutta botta per il giovane talento franco-tunisino, che proprio sabato aveva disputato la sua prima amichevole stagionale contro il Cesena, subentrando nella ripresa a Miretti. Nella scorsa stagione, invece, Rafia era andato a segno in Coppa Italia contro il Genoa, nella notte fin qui più importante della sua carriera.