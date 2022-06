Juve, il 'Piano B' per Morata: rinnovo con l'Atletico e nuovo prestito

La Juventus è ancora al lavoro per la permanenza di Morata in bianconero. L’Atletico non concede sconti, ma il rinnovo sarebbe una soluzione.

Di Romeo Agresti e Rubén Uría

Quello di Alvaro Morata è un futuro ancora da scrivere. Attualmente impegnato la propria Nazionale è in attesa di capire in quale squadra giocherà il prossimo anno. L’attaccante è convinto che due siano le migliori opzioni possibili: continuare alla Juventus o tornare all’Atletico Madrid, club al quale è ancora legato contrattualmente fino al 30 giugno 2023.

La Juve non vuole esercitare il diritto di riscatto alla cifra pattuita di 35 milioni di euro e sta quindi trattando con la società iberica al fine di abbassare il prezzo del cartellino. I bianconeri sono pronti a spingersi fino a 20 milioni di euro.

IL ‘PIANO B’: RINNOVO PER UN ANNO E NUOVO TRASFERIMENTO

E’ l’Atletico Madrid a comandare il gioco. Sta ascoltando le offerte della Juventus, ma non vuole abbassare il prezzo del cartellino e, secondo quanto appreso da GOAL, non è nemmeno disposto ad accettare contropartite tecniche o scambi. C’è tuttavia una soluzione intermedia che potrebbe soddisfare tutte le parti in causa: Morata dovrebbe prolungare il suo contratto per un anno, quindi fino al 2024, per poi essere ceduto nuovamente alla Juve con la formula di un prestito oneroso a 10 milioni di euro. E’ questa l’opzione che potrebbe sbloccare il tutto.

I bianconeri potrebbero continuare, in questo caso, a contare sul giocatore, mentre l’Atletico Madrid incasserebbe una cifra importante e poi, al termine del prestito, continuerebbe ad essere proprietario del cartellino conservando quindi il diritto di poterlo cedere dopo un anno.

Secondo quanto appreso da GOAL, nei prossimi giorni è attesa la mossa decisiva della Juventus. Da parte dei ‘Colchoneros’ c’è massima chiarezza da questo punto di vista: o il club bianconero versa i 35 milioni previsti dall’attuale diritto di riscatto, o il giocatore rinnova in modo da poter continuare a gestire il suo cartellino. Sono questi i ‘Piani A’ e ‘B’ e non ci sono altre alternative.

JUVE E ATLETICO STANNO TRATTANDO

I colloqui tra i due club sono intensi, nonostante in casa Atletico sappiano bene che ci sono anche altre società interessate al giocatore. Sulle tracce dell’attaccante ci sono anche Arsenal e Newcastle, ma per Morata le uniche due opzioni sono Torino o Madrid. Dietro alla sua scelta ci sono motivazioni sia di tipo familiare che sportivo, visto che comunque resterebbe in una squadra che gli consentirebbe di disputare la Champions League.

Adesso la palla passa alla Juventus e l’Atletico sa di essere in una posizione privilegiata. O quindi guadagnerà la cifra che desidera, oppure non esclude una permanenza di Morata a Madrid.