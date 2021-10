Inzaghi torna a 'casa': sfida la 'sua' Lazio all'Olimpico dopo 22 anni d'amore

SImone Inzaghi torna all'Olimpico' per la prima volta da avversario della Lazio dopo l'esperienza di 22 anni, prima da calciatore e poi allenatore.

Una storia di quelle che non basta una vita per dimenticarle. Un pezzo importantissimo di esistenza, scolpito in maniera indelebile nel cuore e nella mente. Un amore, di quelli che ti travolgono in età giovanile, con cui ci cresci insieme fino a quando non arriva il momento giusto di separarsi per compiere la definitiva maturazione.

In estate il congedo, di quelli che spezzano il cuore ma che a un certo punto appaiono necessari. Simone Inzaghi e la Lazio si sono detti addio (o forse solo un arrivederci) dopo una lunga storia d’amore di 22 anni passati tra gioie e dolori, trofei e cadute rovinose, goal e record conquistati, come quello del poker contro il Marsiglia.

Questa sera, Inzaghi tornerà all’Olimpico da avversario. Nello stadio capitolino, quello che è stato la sua casa per oltre due decenni, per la prima volta non vestirà colori biancocelesti dopo la rottura in estate, ma al contrario proverà a dare un dispiacere ai suoi tifosi che, nonostante un addio turbolento e il passaggio sulla panchina dell’Inter, continuano ad amarlo. Una squadra rivale, che spesso negli ultimi anni è stata la causa di amori interrotti tra la Lazio e alcuni calciatori che hanno acceso la fantasia dei tifosi biancocelesti, da Hernanes e Zarate fino al caso de Vrij dopo la mazzata Champions del 20 maggio 2018.

L’ex attaccante e allenatore, dopo aver salvato il suo Piacenza con 15 reti in 30 presenze, arrivò nella Capitale nell’estate 1999 poco più che ragazzino, portandosi in valigia la speranza di vincere la nuova sfida e il sogno di conquistare trofei a suon di goal. Obiettivo che Inzaghi ha portato a termine egregiamente. Sì, perché oltre ad aver vinto in campo nazionale e internazionale, sul campo prima e in panchina dopo, la sua più grande vittoria è quella di essere riuscito a rapire i cuori dei tifosi della Lazio.

"Ringrazio la società, il presidente, i giocatori e i tifosi che mi hanno accompagnato in questi splendidi 22 anni da giocatore e da allenatore. Abbiamo lottato e vinto insieme. Questi colori sono e resteranno per sempre nel mio cuore: il bianco e il celeste saranno per sempre parte della mia anima".

Con queste poche parole, dirette e sentite, lo scorso 27 maggio, Inzaghi si è congedato dal mondo Lazio, annunciando la decisione di non accettare la proposta di rinnovo del presidente Lotito e di iniziare una nuova avventura professionale e personale a Milano, sulla panchina dell’Inter.

Tre Coppe Italia, due Supercoppe italiane e una Supercoppa europea. Ma soprattutto uno scudetto, il secondo della storia biancoceleste, vinto in quel 14 maggio 2000 segnato dalla pioggia di Perugia e dalle “18 e 4 minuti” pronunciate da Riccardo Cucchi in radiocronaca a ‘Tutto il Calcio Minuto per Minuto’ e soffiato proprio alla Juventus del fratello Filippo. Una giornata storica, in cui Inzaghi ha inserito di diritto il suo nome nella storia ultracentenaria del club biancoceleste. Arrivato all’età di 23 anni, il piacentino ha indossato 196 volte la maglia con l’aquila al petto, segnando 55 goal di cui 20 in Europa – con lo scettro di miglior marcatore nelle competizioni internazionali del club – e 4 in una sola sera, quella del 14 marzo 2000, quando fu assoluto protagonista della sfida dell’Olimpico in Champions League contro il Marsiglia.

22 anni a tinte biancocelesti, una fetta importante di vita all’ombra del Colosseo. Prima da calciatore – con due parentesi fugaci in prestito alla Sampdoria e all’Atalanta – e poi da allenatore. Inzaghi ha sempre avuto le idee chiare e dopo aver appeso le scarpe al chiodo – con la rescissione del contratto, con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza fissata nel 2011 – ha iniziato il percorso nelle giovanili della Lazio, con la più classica delle gavette.

Anche in panchina, i risultati non tardano ad arrivare. Nella sua prima stagione, Inzaghi conquista la Coppa Regionale con gli Allievi Regionali, guadagnandosi la promozione agli Allievi Nazionali. Passano tre anni prima di un ulteriore step: a gennaio 2014 subentra a Bollini sulla panchina della Primavera, con cui conquistata la due Coppe Italia, con in mezzo la Supercoppa Primavera. Il 3 aprile 2016, Pioli viene sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra e Inzaghi prende il suo posto ‘ad interim’, fino al termine della stagione.

In estate, il futuro di Inzaghi sembra segnato: ad attenderlo c’era la Salernitana in Serie B ma un colpo di scena cambia la storia: il dietrofront di Bielsa spinge Lotito a confermare Simone in panchina. Il resto è storia: la Supercoppa Italiana vinta nel recupero sulla Juventus per 3-2 grazie al goal di Murgia, la Coppa Italia nel maggio 2019 contro l’Atalanta e un’altra Supercoppa, sempre contro i bianconeri, a Riyad, grazie alle reti di Luis Alberto, Lulic e Cataldi.

Al di là dei risultati con la Lazio, che nell’ultimo decennio è stata la squadra italiana a portare a casa più titoli in Italia alle spalle della Juventus, la guida di Inzaghi ha permesso ai biancocelesti di costruirsi in cinque anni un’identità chiara, riconoscibile ogniqualvolta scendesse in campo. Dal modulo – l’imprescindibile 3-5-2 – alla qualità delle mezze ali e il lavoro dei ‘quinti’, il tecnico piacentino, ha riportato entusiasmo con un modo di giocare propositivo e mai remissivo. Una formula vincente, confermata dai risultati.

Proprio come accaduto nell’avventura da calciatore, nella sua esperienza sulla panchina della Lazio Inzaghi ha toccato vette altissime e punti molto bassi, come quella sera del 20 maggio 2018 con la sconfitta casalinga contro l’Inter, costata la qualificazione in Champions League. Il tecnico piacentino non si è mai arreso, ricostruendo dalle ceneri la sua squadra e riportandola fino agli ottavi di finale della competizione europea per club più importante del ‘Vecchio Continente’. Un percorso incredibile che Inzaghi ha vissuto a pieno, grazie a quel profondo senso di appartenenza nei confronti della Lazio, trasmesso costantemente ai suoi ragazzi. Piacentino di nascita, il tecnico è diventato romano d’adozione. E non a caso è salito sul podio tra gli allenatori con più presenze sulla panchina della Lazio nei 121 anni di storia della società capitolina.

Probabilmente per Inzaghi, uno che ha sempre dimostrato di lasciarsi trasportare emotivamente da quell’amore viscerale per i colori biancocelesti, sarà difficile non lasciar spazio alle emozioni. Chissà se riuscirà a trattenere le lacrime davanti all’omaggio che la Curva Nord e lo stadio Olimpico gli riserveranno. Perché 22 anni non si dimenticano facilmente, nemmeno davanti ad un addio così amaro. Probabilmente qualche fischio ci sarà – fa parte del gioco – ma la tifoseria della Lazio è pronta a riabbracciare Inzaghi calorosamente, prima della battaglia sportiva sul terreno di gioco. Avversari, è vero, ma solo per 90 minuti. Saranno le emozioni a farla da padrone, in un’altra prima volta che difficilmente si potrà dimenticare.