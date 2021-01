Inter-Milan, furia Lukaku: testa a testa con Ibrahimovic

Finale di primo tempo bollente nel derby di Coppa Italia. La frase di Ibra: "Vai fare la tua merda voodoo". La risposta: "Vaffanculo tu e tua moglie".

Momenti di grande tensione nel finale di primo tempo del derby tra e di Coppa . Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic sono andati testa a testa, prima di essere separati dai compagni.

Un contrasto con Romagnoli ha fatto infuriare l'attaccante belga, che poi l'è presa con Ibrahimovic, andando prima faccia a faccia con lui e poi testa contro testa. Il numero 9 dell'Inter, nervosissimo, è stato trattenuto da compagni e avversari, soprattutto Tomori e Barella.

Secondo le ricostruzioni da San Siro, Ibrahimovic avrebbe attaccato il belga per la sua scaramanzia.

"Vai a fare le tue stronzate voodoo, piccolo asinello"

Lukaku ha risposto a tono.

"Vuoi parlare di mia madre? Figlio di puttana. Vaffanculo tu e tua moglie".

Ibrahimovic, serenissimo, ha continuato a parlare e urlare “bullshit” (stronzate, ndr) all'indirizzo dell'avversario. L'arbitro Paolo Valeri ha cercato di tenere le redini della situazione, per poi ammonire sia Ibra che Lukaku. La discussione però è continuata, anche Vidal si è infuriato ed è stato trattenuto dai compagni.

Le squadre sono rimaste in area per una punizione, mentre Lukaku continuava a dire “non mi ridere in faccia” all'indirizzo dello svedese. Dopo pochi secondi, l'arbitro ha fischiato la fine del primo tempo.

Non è però terminato lo scontro a distanza. Lukaku tornando negli spogliatoi imbufalito ha nuovamente puntato Zlatan Ibrahimovic e si è diretto verso di lui. Lo svedese ha fatto un gesto che lo invitava al confronto nel sottopassaggio. I compagni e i dirigenti lo hanno trattenuto e hanno cercato di calmarlo.

Soualiho Meité ai microfoni di 'Sky Sport' ha cercato di liquidare la questione in poche parole.

"Sono delle piccole cose che arrivano in campo, ora ci riposiamo".

I due hanno condiviso una stagione allo United, scendendo 7 volte in campo insieme e senza mai segnare un goal quando hanno condiviso il terreno di gioco.