Comunicato Inter: "Handanovic è risultato positivo al Covid-19"

Dopo Danilo D'Ambrosio, anche Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19. Ad annunciarlo è stata l’Inter con un comunicato ufficiale.

Un'altra tegola dopo quella relativa a Danilo D'Ambrosio: anche Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19, come annunciato ufficialmente dall'Inter sul proprio sito e sui propri account social.

Il comunicato del club nerazzurro:

"FC Internazionale Milano comunica che Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di oggi e il cui esito è pervenuto in questi minuti.

Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN Il portiere nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione”.

📑 | COMUNICATO



Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di oggi 👇https://t.co/6yoNpgCB1G — Inter (@Inter) March 17, 2021

Si tratta, come detto, del secondo caso di positività in pochi giorni nel gruppo squadra dell'Inter: nella giornata di ieri era toccato a D'Ambrosio. Mentre nelle settimane precedenti anche gli amministratori delegati Beppe Marotta e Alessandro Antonello, così come il direttore sportivo Piero Ausilio, erano stati colpiti dal Covid.

Handanovic salterà certamente la prossima sfida dell'Inter, in programma sabato sera a San Siro contro il Sassuolo. E dunque, se non sorgeranno complicazioni, tornerà a disposizione di Conte dopo la sosta per le Nazionali, all'inizio di aprile.

Al suo posto il tecnico dovrebbe puntare su Ionut Radu, il secondo portiere nerazzurro, che quest'anno fa parte a tutti gli effetti della rosa dopo i prestiti con Genoa e Parma. Fino a questo momento il portiere romeno non ha collezionato alcuna presenza stagionale, né in Serie A né nelle coppe.