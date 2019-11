Inghilterra, portiere calcia un rigore ma abbatte una luce dello stadio

Nella sesta divisione inglese un portiere ha calciato alle stelle un rigore, abbattendo una luce dello stadio in maniera comica.

Chi l'ha detto che i rigori debbano calciarli soltanto i giocatori di movimento? Nella storia del calcio sono tanti gli esempi di portieri specialisti dal dischetto: uno su tutti Rogerio Ceni, capace di realizzarne addirittura 34 nel corso della sua lunga carriera.

Con DAZN segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

In , precisamente nel campionato di sesta divisione, anche Tony Breeden ne ha segnati diversi divenendo bravo non solo ad evitarli i goal: non è andata benissimo, però, durante la sfida tra il suo Nuneaton e lo Stratford Town.

What a fucking penalty!🤣 pic.twitter.com/gqEVoEWogK — Swearing Sports News (@SwearingSport) 16 novembre 2019

Breeden si è presentato per calciare il rigore ma l'esito è stato pessimo: tiro scoordinatissimo con il pallone che, anziché in fondo alla rete, è finito altissimo sulla traversa colpendo e abbattendo una delle luci presenti allo stadio.

Un errore fantozziano che, per fortuna dell'estremo difensore, non ha inciso sul risultato: 2-0 in favore del Nuneaton con un fuori programma che ha già fatto il giro del mondo.