Infortuni per Toloi e Maehle: entrambi non convocati per Genoa-Atalanta

Alla vigilia della trasferta col Genoa, l'Atalanta ne perde due in un colpo solo. E si tratta di un doppio forfait non indifferente, nonostante la rosa di Gasperini sia talmente profonda da consentire soluzioni alternative: Rafael Toloi e Joakim Maehle non sono stati convocati dal tecnico nerazzurro per la gara in programma domani sera al Ferraris.

Si tratta di un problema muscolare e un altro di tipo traumatico, rispettivamente. E così sia Toloi che Maehle, come comunicato dall'Atalanta sul proprio sito ufficiale, guarderanno da casa il match contro il Genoa.

"Non sono stati convocati - si legge - Toloi per un fastidio al flessore sinistro avvertito in allenamento, e Mæhle perché in seguito al trauma contusivo di sabato contro la Roma, ha rimediato una frattura della falange distale del secondo dito del piede".

Gasperini si ritroverà dunque costretto a cambiare sia in difesa che a centrocampo: la difesa a tre davanti a Musso potrebbe essere così formata da Djimsiti, Demiral e Palomino, mentre sulla fascia sinistra del centrocampo è già apertissimo il ballottaggio tra Pezzella e Zappacosta.

Fino a questo momento Toloi è sceso in campo in 12 occasioni in campionato, realizzando un'unica rete nello spettacolare 2-2 di fine settembre in casa dell'Inter. Sono invece 15 le presenze collezionate da Maehle, che non è ancora riuscito ad andare a segno.