Immobile a GOAL: “Bello affrontare Chiellini. Ovazioni al derby ed esordi indimenticabili”

L’attaccante della Lazio e della Nazionale, inserito nella GOAL50, ha parlato in esclusiva a GOAL: “Le mie leggende? Maradona e Van Basten”.

Tra i migliori 50 calciatori del 2022 del Pianeta. C’è anche Ciro Immobile nella lista della GOAL50, il premio di GOAL che elegge il miglior calciatore dell’ultimo anno solare grazie ai voti degli appassionati da oltre 150 paesi diversi.

L’attaccante della Lazio, autore di 23 goal con la maglia biancoceleste da gennaio a novembre, fino alla pausa per lasciar spazio ai Mondiali, è stato inserito per la seconda volta in carriera tra i migliori 50 giocatori dalla giuria di esperti selezionati tra le 36 edizioni di GOAL in giro per il mondo.

Immobile, infatti, aveva conquistato un posto nella Top 50 di GOAL già nel 2020, anno in cui ha conquistato la Scarpa d’Oro davanti a Lewandowski e Cristiano Ronaldo grazie alle 36 messe a segno nella Serie A 2019/2020.

“È sempre bello vincere i premi. Poi quando raddoppi, puoi metterli uno accanto all'altro, vicini (ride, ndr) – le parole di Immobile alla consegna del premio –. Vi ringrazio, sono molto felice. È una bella soddisfazione”.

L’attaccante della Lazio ha raccontato la sua carriera attraverso quattro lettere, quelle di GOAL, a partire dalla ‘G’ di gara e da quelle che rappresentano momenti indimenticabili nel percorso che lo hanno portato fin qui.

"Ce ne sono varie che mi hanno segnato però quelle che ricordo con più emozione sono l'esordio in Serie A e il debutto in Nazionale. Con queste due partite mi sono approcciato al mondo dei professionisti e quindi le ricordo con più emozione".

Le ovazioni dei propri tifosi rappresentano sempre un motivo di grande orgoglio e di adrenalina allo stato puro. Nel caso di Immobile quelle in occasione dei goal in partite sentite come il derby della Capitale contro rappresentano istanti che lasciano il segno:

"All'Olimpico ce ne sono state tante che mi hanno colpito. Sicuramente sono tutte sentite, però ovviamente quelle dei goal al derby contro la Roma sono le più belle".

Tra gli avversari affrontati in carriera, Immobile ne ricorda uno con particolare piacere. Un suo ex compagno di Nazionale e il capitano della selezione che ha trionfato a Wembley a luglio 2021 alzando al cielo il trofeo di Euro 2022:

"Mi è piaciuto giocare sempre contro avversari forti, come nel caso di Giorgio Chiellini. Ho bei ricordi contro di lui: la doppietta all’Allianz Stadium (l’1-2 il 14 ottobre 2017, ndr). È sempre bello affrontarlo e quando fai goal contro avversari così forti lo è ancora di più".

Si chiude con la ‘L’ di leggende. Le tante che hanno scritto pagine indelebili del calcio mondiale: ce ne sono due in particolare che Ciro Immobile ci tiene a citare, tra le altre.

"Per fortuna nel calcio ne abbiamo avute tante e citarne una sarebbe davvero poco. Sono quelli che hanno segnato la storia di questo sport, come Maradona e Van Basten. Non abbiamo avuto la fortuna di ammirare le gesta ma possiamo farlo grazie ai video".

Due icone della storia del calcio e due modelli per Ciro Immobile, per la seconda volta nella GOAL50 e in corsa per il titolo di miglior calciatore del 2022 a suon di goal, la sua specialità.