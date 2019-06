Il Trono di Spade, il Re della Notte svela: "Mi scambiarono per Poborsky, forza Lazio"

Chi ha visto 'Il Trono di Spade' conoscerà sicuramente Vladimir Furdik, l'attore che ha interpretato il temibilissimo 'Re della Notte' nella serie che ha appasionato milioni di fan e che si è conclusa lo scorso maggio con l'ultima stagione.

Furdik è stato spesso anche in per lavoro e ai microfoni di 'Radio Incontro Olympia' ha raccontato di essere stato scambiato con Karel Poborsky, l'ex giocatore della .

"Tanti anni fa venni a ed entrando in un bar mi scambiarono per Poborsky, che all'epoca giocava nella Lazio. Ci somigliavamo molto, tutti mi indicarono e dissero: 'Ragazzi, c'è Karel!'. Io stavo semplicemente girando Gangs of New York...".