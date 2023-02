Il Milan presenta la quarta maglia: design ispirato ai giochi a 8 bit

Decalcomanie del Rocket League e interpretazione pixelata ‘game-ready’ ispirata al passato e agli 8 bit: ecco il nuovo kit del Milan.

Un’interpretazione pixelata ‘game-ready’ ispirata al passato e ai giochi a 8 bit. Milan e PUMA hanno presentato il nuovo Fourth Kit del ‘Diavolo’, realizzato in collaborazione con KOCHÉ.

“The game is never over” è lo slogan del lancio della quarta divisa di questa stagione del club rossonero.

Il concept alla base della capsule - che comprende la quarta maglia, shorts, kit da portiere e una jacket pre-match - è legato a un universo pixelato, realtà coesiste con l'immaginario e l'unica cosa che conta è il rossonero.

Il Fourth Kit è già disponibile a partire da oggi, 23 febbraio, negli store AC Milan e PUMA, e online sul sito ufficiale del club rossonero, di PUMA, di KOCHÉ e di retailer selezionati.

Acquista ora il Fourth Kit del Milan

Il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo con la quarta divisa in occasione del match casalingo contro l’Atalanta, in programma domenica 26 febbraio alle 20:45 allo stadio ‘Meazza’, a San Siro.

Programmato anche l’esordio del nuovo kit per la squadra femminile: lo indosserà nell'andata della semifinale di Coppa Italia femminile contro la Roma.

In occasione della Milano Fashion Week, Milan, PUMA e KOCHÉ hanno organizzato uno speciale pop-up store a Milano dal 23 al 25 febbraio in cui - oltre a presentare il nuovo kit - offriranno anche un’opportunità di confronto sul rapporto tra sport e moda.

“I pixel sono gli atomi delle immagini digitali. Possono ricordare i giochi a 8 bit, la grafica nostalgica dei primi anni di internet e assumere una forma contemporanea nella forma dei Crypto punk, che sono al centro della cultura pop di oggi - ha dichiarato Marco Mueller, Senior Head of Product Line Management Apparel Individual di PUMA - L’idea alla base della stampa della maglia è quella di piegare i pixel in una prospettiva che renda omaggio alle iconiche strisce, ma allo stesso tempo di scomporre i pixel per fonderli nel nero della maglia e creare un look and feel digitale stilizzato”.

Il design della maglia è stato utilizzato per creare decalcomanie che saranno lanciate nel popolare sports action game Rocket League a partire da mercoledì 8 marzo. Sarà la prima volta che un kit di calcio di un club europeo sarà incluso nel gioco.

Il Fourth Kit del MIlan: ecco come acquistarlo

AC Milan - PUMA

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer del Milan, ha commentato con soddisfazione l’accordo raggiunto per la realizzazione del nuovo kit:

"Questo Fourth Kit disegnato da PUMA e KOCHÉ è l'incarnazione perfetta della spinta innovativa di AC Milan, che vuole essere un Club all’avanguardia e trend setter. Con la sua capacità di incorporare i nostri colori rossoneri con l'oro e il suo design moderno, il kit combina tradizione e innovazione, ed è una testimonianza della capacità di AC Milan di fondere calcio e moda in modo credibile e autentico".

La maglia è disponibile in due versioni. La maglia Authentic è caratterizzata dal tessuto performante ULTRAWEAVE e dalla tecnologia DryCELL per la massima traspirazione, che la rende la più leggera e confortevole mai realizzata da PUMA.

La versione Replica è realizzata in poliestere riciclato al 100% ed è dotata della tecnologia DryCELL che mantiene la pelle asciutta e garantisce comfort per tutti i 90 minuti e oltre, indipendentemente dall'ora, dal campo o dal luogo. Sia la maglia Authentic che quella Replica sono realizzate con materiali riciclati al 100%, esclusi i bordi e le decorazioni, come passo verso un futuro migliore.