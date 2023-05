Il calciatore più ricco del mondo? Ne Messi, né Ronaldo, ha giocato in Inghilterra

C'è qualche calciatore più ricco di Messi o Ronaldo? E Neymar? GOAL dà un'occhiata: nella top 10 diverse vecchie conoscenze del calcio italiano.

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo hanno dominato il panorama calcistico europeo per oltre un decennio. Non sorprende che entrambi i giocatori siano tra gli atleti che guadagnano di più al mondo.

Secondo Forbes, Lionel Messi è stato l'atleta più pagato con 130 milioni di dollari di guadagni lordi al lordo delle imposte lo scorso anno. Mentre il suo acerrimo rivale Ronaldo è terzo dietro Messi e la superstar dell'NBA LeBron James con 115 milioni di dollari.

Nel frattempo, Neymar, compagno di squadra di Messi al PSG, si trova al quarto posto della lista con guadagni vicini ai 95 milioni di dollari.

Ma è Messi il calciatore più ricco del pianeta? GOAL cerca di scoprirlo.

Chi è il calciatore più ricco del mondo?

Messi, Ronaldo e Neymar possono essere i calciatori che guadagnano di più, ma il loro patrimonio netto è di gran lunga inferiore a quello del calciatore più ricco del mondo.

Faiq Bolkiah, figlio del principe del Brunei, con un patrimonio stimato di 20 miliardi di dollari, è il calciatore più ricco del pianeta.

Faiq Bolkiah

Il capitano della nazionale del Brunei appartiene a una delle famiglie più ricche del mondo. Suo padre, Jefri Bolkiah, è il principe del Brunei e suo zio Hassanal è il sultano o monarca del Paese.

Il 24enne ha trascorso gli anni della formazione nelle accademie di Southampton, Chelsea e Leicester City. Tuttavia, dopo non essere riuscito a trovare un posto nelle squadre senior della Premier League, nel 2020 si è unito al Maritimo in Portogallo. Dopo aver trascorso un anno lì, si è unito al Chonburi in Thailandia. Nel campionato thailandese ha collezionato 14 presenze e quattro assist.

Bolkiah ha collezionato sei presenze in nazionale e ha segnato una volta.

Mathieu Flamini

L'ex centrocampista dell'Arsenal e del Milan potrebbe non essere annoverato tra i più grandi dello sport, ma ha ottenuto risultati eccezionali quando si tratta di entrate secondarie come imprenditore.

È il cofondatore di GF Biochemicals, azienda leader nella produzione di acidi levulinici e derivati. Ha sede in Italia ed è presente anche nei Paesi Bassi. Il suo socio nella società è Pasquale Granata. Il patrimonio netto di Flamini supera i 10 miliardi di dollari.

Cristiano Ronaldo

Il portoghese non è solo una leggenda del calcio, ma anche un magnate del business. Ha accordi di sponsorizzazione con Nike, ZTE, KFC, Samsung e molti altri marchi multinazionali.

CR7 è lui stesso un marchio e possiede una linea di abbigliamento e accessori di lusso. Possiede anche un'imponente catena alberghiera chiamata CR7 Pestana. Il suo patrimonio netto sfiora i 500 milioni di dollari.

Lionel Messi

Come Ronaldo, anche Messi ha una propria linea di abbigliamento, il Messi Store, inaugurato nel 2019 a Barcellona. È proprietario della catena alberghiera MiM, un marchio premium in cui Messi ha investito circa 26 milioni di sterline nel 2017. Il giocatore ha anche un contratto a vita con Adidas e sponsorizza diversi altri marchi come Pepsi, MasterCard e Budweiser. Il suo patrimonio netto è di circa 400 milioni di dollari.

David Beckham

L'inglese si è ritirato da tempo dal calcio giocato, ma continua a essere una superstar mondiale. È comproprietario dell'Inter Miami, squadra della MLS, e continua a essere ambasciatore di H&M, Adidas, Diageo e L'Oreal, solo per citarne alcuni.

Secondo il Sun, Beckham ha guadagnato circa 29 milioni di sterline in dividendi dalla sua società DB Ventures Limited nel corso del 2016 e del 2017, il che significa che ha guadagnato circa 40.000 sterline al giorno in quel periodo.

Il suo patrimonio netto è stimato intorno ai 400 milioni di dollari.

Chi sono i 10 calciatori più ricchi del mondo?

1.Faiq Bolkiah 20 miliardi di dollari

2. Mathieu Flamini 14 miliardi di dollari

3. Cristiano Ronaldo 500 milioni di dollari

4. Lionel Messi 400 milioni di dollari

5. David Beckham 400 milioni di dollari

6. Dave Whelan 220 milioni di dollari

7. Neymar 200 milioni di dollari

8. Zlatan Ibrahimovic 190 milioni di dollari

9. Ronaldo 160 milioni di dollari

10. Alexandre Pato 145 milioni di dollari