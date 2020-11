Ibrahimovic rivela: "Al Bologna sarei andato gratis, per Mihajlovic"

Mihajlovic ed il rapporto con Ibrahimovic: "Per la prima volta ci siamo beccati in un Juve-Inter, volevo ammazzarlo".

In occasione della presentazione del nuovo libro di Sinisa Mihajlovic ("La partita della vita"), evento andato in onda in sul sito della 'Gazzetta dello Sport', l'allenatore serbo ha avuto modo di parlare con suoi grandi amici, anche con Zlatan Ibrahimovic.

Il serbo ha cominciato a presentare così il rapporto con Zlatan Ibrahimovic. Non partì proprio benissimo...

"In un - ci siamo beccati in campo, volevo ammazzarlo, ho pensato tutto il peggio. Noi siamo due caratteri focosi. Per fortuna non è successo nulla, quando è arrivato all'Inter ho scoperto che è un bravissimo ragazzo e sono orgoglioso di essere un suo amico".

Ma poi è cambiato tutto. I due sono diventati grandi amici, al punto che Ibra rivela un retroscena: sarebbe andato al anche gratis.