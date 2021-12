Ianis Stoica: il 19enne dello Steaua Bucarest definito il "Kylian Mbappé rumeno"

"Attualmente ho 7,5 milioni di euro per Ianis Stoica", ha affermato il proprietario della Steaua Bucarest, Gigi Becali a fine novembre, parlando delle offerte per l'ambito attaccante, di proprietà del club.

"Ma voglio 10 milioni di euro, più il 20% (sulla rivendita)", ha concluso, prima di rivelare che l'offerta per Stoica era proveniva dall'Arsenal.

Subito dopo, i video e gli articoli online definivano Stoica come "il Kylian Mbappé rumeno", con i fan dei Gunners euforici per l’apparente interesse relativo alla potenziale stella.

È importante fare un passo indietro. La ragione dietro al soprannome di Stoica è in gran parte dovuta al fatto che ha dichiarato in una precedente intervista che ammira Mbappé come giocatore e che spera di replicare parte di ciò che l’attaccante francese mostra di partita in partita.

Riguardo l’interesse dell'Arsenal, nulla dalle parti dell’Emirates Stadium suggerisce che abbiano messo gli occhi sul 19enne, e data la storia un po’ particolare di Becali, c'è la possibilità stia solo cercando di aumentare il prezzo, rivolgendosi a chi è effettivamente interessato.

Detto questo, non è che Stoica non abbia meritato di avere sempre più ammiratori al di fuori della Romania.

🇷🇴 Ianis Stoica (Attaquant, 2002, FCSB)🇷🇴



La révélation inattendue de ce début de saison.

Un buteur avec des qualités d'ailier, ultra mature sur et en dehors du terrain, et un physique solide à seulement 18 ans.



📈9 apparitions/ 5 buts (1 but/66 min) pic.twitter.com/eQN6BdizbF — Alex Scout (@AlexScoutRo) October 1, 2021

Nella sua prima stagione come parte della prima squadra della Steaua, ha messo a segno 6 goal in tutte le competizioni, con una media goal o assist di 1 ogni 72 minuti.

Becali ha già parlato di Stoica come di un “prospetto fenomenale", e i segnali sul fatto che potrebbe ancora mantenere quel che ha fatto vedere al debutto in prima squadra, 4 anni fa, sono positivi.

All'età di soli 14 anni e 322 giorni, Stoica ha giocato e segnato nella Coppa di Romania contro il Sanatatea Cluj, diventando il più giovane giocatore nella storia della Steaua Bucarest a farlo.

È probabile, tuttavia, che un tale debutto sia stato previsto da Becali quando ha ingaggiato Stoica dal Friburgo, in cui ha giocato brevemente nel 2016.

Lo stesso giocatore ammette di aver persino impressionato gli scout del Bayern Monaco mentre era in Germania, e che il club bavarese gli ha offerto un periodo di prova.

"Ho scelto la Steaua al Bayern, perché ho possibilità migliori qui", ha detto nel 2018.

Alla domanda sui motivi della scelta, il padre del giocatore, Pompiliu Stoica, ha dichiarato: "Non mi piacevano le condizioni di Friburgo, quindi siamo tornati a Bucarest". Dato che il Friburgo ha strutture magnifiche e investe enormemente nel settore giovanile, si tratta di un'affermazione abbastanza strana, per usare un eufemismo.

14yo Ianis Stoica played again for FCSB last night in the Cup. A fan asked for his shirt after the game. Stoica: "Sorry, I can't. Only the older players are allowed to give away shirts!" Brilliant. pic.twitter.com/pwuhEdzESe — Emanuel Roşu (@Emishor) December 1, 2017

Il padre di Stoica era un buon giocatore. Dopo aver iniziato la sua carriera come attaccante, ha continuato come terzino sinistro, vincendo due scudetti in Romania con la Steaua, e vestendo la maglia della Nazionale per 8 gare.

Ha anche giocato in Russia e Cipro, ma il suo legame con la Steaua e Becali è abbastanza forte, e questa è probabilmente stata la motivazione principale dietro al ritorno di suo figlio in patria.

Per quanto riguarda le speranze di Ianis di progredire molto più velocemente in Romania che in Germania, non erano davvero realistiche. Dopo il suo debutto, ha fatto altre 3 apparizioni da subentrato in coppa, per poi andare per diversi periodi in prestito e tornare in squadra in questa stagione.

Nel primo periodo in prestito è andato al Dunarea Calarasi all'inizio del 2019, per il quale ha fatto il suo debutto nella massima serie, anche se quella si è rivelata solo una delle uniche 2 presenze per il club.

Stoica è stato poi mandato al Petrolul 52, squadra di seconda divisione, ma suo padre non era soddisfatto per le sole 8 presenze e lo ha riportato nella capitale a metà della stagione 2019/20.

Anche il terzo periodo in prestito, al Metaloglobus, altra squadra di seconda divisione è stato interrotto, questa volta a causa delle restrizioni Covid-19 all'inizio del 2020.

🇷🇴 | Ianis Stoica (2002), retour du super-sub, décisif dans ce dernier quart d'heure qui permet au FCSB de ne pas laisser CFR s'échapper. (4⚽️, 1🅰️, 485 min)



Octavian Popescu (2002) y est allé de son assist sur le but égalisateur. (4⚽️, 1🅰️, 900 min)pic.twitter.com/Q5M8vvuRrV https://t.co/WJPOZkdvQ0 — Alex Scout (@AlexScoutRo) November 21, 2021

Infine, la scorsa stagione, Stoica si è trasferito allo Slatina, che secondo quanto riferito è stato scelto in virtù dei legami con l'allenatore della Romania Under 19, Dan Oprescu. Stoica ha segnato 7 gol, di cui 4 in 6 partite ai Playoff fine stagione, anche se questo non è stato sufficiente per salvare lo Slatina dalla retrocessione in terza divisione.

Il suo stato di forma, tuttavia, gli ha permesso di mettersi alla prova allo Steaua, una possibilità che ha afferrato con entrambe le mani, nonostante abbia giocato dall’inizio solo 4 partite finora.

Oltre ai goal con il club, ha anche segnato al suo debutto in Romania U21 contro la Georgia a settembre, riuscendo ad attirare l’attenzione grazie alle sue qualità.

Stoica è veloce, ama dribblare e improvvisare e si sente a suo agio su entrambi i lati del campo. Utilizzato principalmente a destra, sarebbe probabilmente più pericoloso a sinistra, tagliando dentro per usare il piede destro, il preferito, e mostrare la sua capacità nel tiro dalla distanza.

L'allenatore dello Steaua, Toni Petrea, ha spiegato: "Ianis è un giocatore prezioso, ma ha molto lavoro da fare. Ha bisogno di giocare qui e migliorare gradualmente: solo allora si potrà parlare del grande passo verso un club più grande".

Resta da vedere se quel club più grande si rivelerà essere l'Arsenal, ma mentre parlare di Stoica che si unisce a una delle élite europee o replicare quanto fatto da Mbappé potrebbe essere prematuro, è indubbio che il talento c’è. Bisogna sperare che l'hype intorno a lui, tuttavia, non metta in ombra il percorso di crescita che deve ancora sostenere.