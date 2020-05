Higuain in MLS? Il fratello Federico lo vuole portare al DC United

Gonzalo Higuain potrebbe finire in MLS, secondo il 'Washington Post' il DC United del fratello Federico ci sta seriamente provando.

Gonzalo Higuain, e questa ormai sembra l'ipotesi più plausibile, non continuerà a giocare alla anche la prossima stagione. Tra le tante ipotesi per il suo futuro, una pista molto concreta è rappresentata dal ritorno al River Plate, ma non è certo l'unica opzione per lui.

Il Pipita infatti, stando a quanto riportato dal 'Washington Post', sta prendendo in considerazione anche l'idea di un trasferimento negli , al . Suo fratello più grande, Federico, dopo otto anni al ha proprio firmato per il DC United lo scorso marzo.

L'idea di Federico, che al DC United ricopre anche il ruolo di assistente dell'allenatore, è quella di portare suo fratello Gonzalo in e di giocare con lui. Il quotidiano americano annuncia di come sia un sondaggio appena nato quello del DC United, quindi ancora in fase embrionale.

Ricordiamo che Higuain ha ancora un anno di contratto con la Juventus e quindi il club statunitense dovrebbe pagare comunque un indennizzo per strappare il giocatore prima della naturale scadenza di contratto.