GOAL50: Robert Lewandowski vs Karim Benzema

Oggi sono i migliori attaccanti del mondo, Robert Lewandowski e Karim Benzema otterranno il tuo voto per la GOAL 50?

Quest'anno, GOAL ha bisogno del tuo aiuto per decretare i vincitori di GOAL50 2022; chiediamo ai lettori di GOAL di votare i migliori giocatori e le migliori giocatrici del pianeta.

Oggi al mondo non ci sono attaccanti migliori di Robert Lewandowski e Karim Benzema, entrambi tra i favoriti per chiudere in cima alla classifica della GOAL50 di quest'anno.

Benzema e Lewandowski vengono giudicati con la stessa valuta: i goal... e nel corso degli anni, hanno dimostrato la loro capacità nel trovare la rete.

Oggi sono rivali in Liga: Lewandowski guida l'attacco del Barcellona e Benzema quello del Real Madrid.

Prima di allora il polacco si era affermato come uno dei migliori al mondo al Bayern Monaco, segnando 344 goal in 375 presenze con i giganti bavaresi.

Da quando ha firmato per il Real Madrid nel 2009, Benzema ha segnato 329 goal in tutte le competizioni con i Blancos, dimostrando di essere un finalizzatore d'élite e un numero 9 a tutto tondo.

I record di goal dei due attaccanti sono stati premiati dai trofei conquistati con i rispettivi club.

Lewa è secondo nella classifica dei marcatori di tutti i tempi della Bundesliga, dietro solo a Gerd Muller, e ha vinto il titolo in 10 occasioni tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco.

Entrambi i giocatori hanno vinto la Champions League, anche se l'unico successo di Lewandowski nel 2020 con il Bayern è poca cosa rispetto ai cinque trionfi di Benzema con il Real.

Karim ha vinto anche otto campionati tra Francia e Spagna, e ha battuto Lewandowski per il Pallone d'Oro 2022.

Finora in questa stagione, Lewandowski è in cima alla classifica dei marcatori della Liga con 13 goal in 14 partite, mentre Benzema che ha segnato cinque goal in sette partite in un inizio segnato dagli infortuni.

Sarà Lewandowski o Benzema a ottenere il tuo voto per la GOAL50?

Le votazioni sono aperte dal 15 novembre al 18 dicembre. Non potrebbe essere più facile, quindi vota!

Ricorda, non è la nostra lista, è la tua lista.