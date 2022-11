GOAL50 2022 Testa a Testa: Messi vs Ronaldo

I due eterni rivali sono stati selezionati per il premio di quest'anno, ma chi ha fatto meglio dell'altro negli ultimi dodici mesi?

GOAL50 è tornata, e ancora una volta diamo a voi, lettori di GOAL, la possibilità di decidere i migliori giocatori e le migliori giocatrici del pianeta, oltre a rendere omaggio ad alcune leggende speciali nella nostra categoria World Cup Wonders.

L'anno scorso sono stati espressi oltre 23 milioni di voti per decretare i vincitori e ancora una volta chiediamo ai nostri lettori di decidere chi finirà in testa

Ci sono 2.450 possibili match-up in ogni sezione e i giocatori con il maggior numero di vittorie saranno incoronati vincitori della GOAL50 per il 2022.

Come nel caso della GOAL50 dell'anno scorso, la resa dei conti tra gli eterni rivali Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, entrambi inseriti nella rosa dei candidati di quest'anno, è uno dei testa a testa più attesi.

Entrambi si sono affermati come due dei più grandi giocatori nella storia del calcio durante le loro illustri carriere e, sebbene tutti e due abbiano ormai superato il loro apice, nell'ultimo anno hanno dimostrato di meritare ancora di essere considerati tra i migliori al mondo.

L'anno scorso Messi ha vinto la GOAL50 eguagliando proprio Cristiano Ronaldo, entrambi hanno ottenuto il nostro premio cinque volte.

Anche quest'anno vincerà uno dei due?

La prima stagione di Messi in Francia non è stata facile, ma ha comunque vinto la Ligue 1 col Paris Saint-Germain, avendo giocato un ruolo chiave nel successo della squadra allenata da Mauricio Pochettino.

Messi ha fornito 14 assist in campionato, secondo solo a Kylian Mbappé, e nella stagione 22-23 ha preso parte a 17 goal nelle prime 12 partite di campionato.

Ora a 35 anni, Messi non è lo stesso giocatore che era durante il periodo d'oro a Barcellona, ​​ma dovrebbe comunque essere una delle stelle della prossima Coppa del Mondo, dove cercherà finalmente di coronare il suo sogno iridato.

Questa potrebbe essere l'ultima possibilità di Messi di emulare Diego Maradona e guidare l'Argentina al titolo, e chi potrebbe scommettere contro di lui in Qatar?

Ronaldo si prepara alla Coppa del Mondo dopo un inizio di stagione molto più complicato, dato che non è più una figura centrale nel Manchester United di Erik ten Hag.

Tuttavia, ha sfidato i critici la scorsa stagione segnando 18 goal in Premier League - solo due giocatori ne hanno realizzati di più - e dimostrando di poter ancora stare ad alti livelli nel calcio inglese.

La sua doppietta nel 4-0 del Portogallo sulla Svizzera in Nations League è stata forse un segno di ciò che dobbiamo aspettarci da Ronaldo in Qatar, anche perché a 37 anni, lui, come Messi, sa sicuramente che è la sua ultima possibilità di assicurarsi uno storico trionfo internazionale.

Anche superati i 35 anni queste due leggende viventi possono ancora decidere le partite e dominare i titoli dei giornali, ma chi tra loro ha vissuto un 2022 migliore? Sta a te decidere...

Le votazioni sono aperte dal 15 novembre al 18 dicembre. Non potrebbe essere più facile, quindi vota!

Ricorda, non è la nostra lista, è la tua lista.

La battaglia di trivia definitiva! Fino a 10.000 $ in premi giornalieri