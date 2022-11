GOAL50 2022 Leggende Mondiali: Pele vs Maradona

Maradona e Pelé hanno entrambi lasciato un segno indelebile nella Coppa del Mondo, ma chi otterrà il tuo voto per GOAL50 Leggende Mondiali?

Il ritorno della GOAL50 consente nuovamente ai lettori di GOAL la possibilità di decidere i migliori giocatori e le migliori giocatrici del pianeta. Renderemo omaggio anche ad alcune leggende nella nostra categoria LeggendeMondiali

La sfida principale nella categoria World Cup Wonders di quest'anno è, ovviamente, tra Pelé e Diego Maradona, due giocatori che sono da sempre considerati tra i più grandi che il calcio abbia mai conosciuto.

Entrambi sono ex vincitori della Coppa del Mondo, con Pelé che detiene il record, avendo conquistato il titolo in tre occasioni: nel 1958, 1962 e 1970.

Maradona ha vinto una volta, nel 1986, ma le sue prestazioni durante quei Mondiali sono regolarmente considerate tra le migliori nella storia della Coppa del Mondo, con El Pibe che da solo ha trascinato un'intera squadra al titolo in Messico.

Durante il torneo, Maradona, che indossava la fascia di capitano, ha segnato quattro goal decisivi nella fase a eliminazione diretta, di cui due contro l'Inghilterra nei quarti di finale e il Belgio in semifinale.

Il suo secondo goal contro i Tre Leoni è celebrato come il più bello di sempre in Coppa del Mondo. Un'azione di cui solo El Diez era capace, anche se il suo primo goal - la famigerata "Mano di Dio" - quattro minuti prima aveva messo in mostra l'altro lato di Maradona.

Le imprese di Pelé con Santos e Brasile gli sono valse il soprannome di O Rei, che significa "Il re", poiché non solo ha vinto tre Mondiali, ma è sempre stato decisivo nei successi della Seleçao.

Nel 1958, a soli 17 anni, ha segnato sei goal tra cui una tripletta contro la Francia in semifinale e poi una doppietta contro la Svezia in finale.

E ha segnato di nuovo 12 anni dopo, quando il Brasile ha demolito l'Italia 4-1 nella finale del 1970, una clamorosa vittoria che ha coronato probabilmente la più grande prestazione di squadra durante un torneo di Coppa del Mondo.

Complessivamente ai Mondiali, Pelé ha segnato 12 goal in 14 partite contro gli otto goal in 21 partite realizzati dalla stella argentina.

I due hanno condiviso il premio FIFA World Player of the Century quando è stato assegnato nel 2000.

Tutti avranno la loro opinione su chi sia il più grande calciatore tra Maradona e Pele ad aver onorato la Coppa del Mondo, ma ora GOAL50 2022 ti dà l'opportunità di esprimere il tuo voto in modo da poter incoronare la più grande Leggenda di sempre della Coppa del Mondo.

Le votazioni sono aperte dal 15 novembre al 18 dicembre. Non potrebbe essere più semplice, quindi vota!

Ricorda, non è la nostra lista, è la tua.

