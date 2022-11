GOAL50 2022: Erling Haaland vs Kylian Mbappe

Kylian Mbappé ed Erling Haaland sono due dei giocatori più letali al mondo, chi tra loro due otterrà il tuo voto in GOAL50?

GOAL50 di quest'anno ha bisogno che i lettori di GOAL esprimano i propri voti per risolvere i più discussi dibattiti sui più grandi giocatori del mondo.

Due giocatori in lizza per vincere la GOAL50 maschile del 2022 sono Kylian Mbappe ed Erling Haaland, la coppia che ha il potenziale per sostituire Cristiano Ronaldo e Lionel Messi come figure di riferimento della loro generazione.

I paragoni con Pelé non erano troppo inverosimili per Mbappe durante l'ultima Coppa del Mondo, quando il suo dribbling, la sua velocità e i suoi goal sono stati determinanti per portare la Francia al titolo.

Ha vinto il premio Fifa Young Player of the Tournament e ha anche realizzato il quarto goal dei Bleus nella vittoria per 4-2 sulla Croazia, diventando il primo adolescente dai tempi di Pelé nel 1958 a segnare in finale.

Da allora, il talento precoce è sbocciato diventando uno dei migliori al mondo, vincendo quattro Scarpe d'Oro consecutive della Ligue 1, oltre al premio di Giocatore dell'anno in tre diverse occasioni.

Questa Coppa del Mondo potrebbe essere la conferma del suo status di miglior talento del mondo.

Haaland, che ovviamente non sarà presente in Qatar, potrebbe avere qualcosa da dire al riguardo... e sarà sicuramente una scelta popolare tra gli elettori di GOAL50.

Dopo aver vinto il premio di Giocatore dell'anno in Bundesliga e la Scarpa d'oro della Champions League nel 2021, quest'anno ha firmato per il Manchester City in un affare da 60 milioni di euro e ha già iniziato a bucare tutte le difese della Premier League.

Gli ci sono volute solo otto partite per segnare le sue prime tre triplette, battendo il record di 48 partite di Michael Owen, e la sua capacità di calcio con entrambi i piedi oltre alle grandi doti di finalizzatore lo rendono il pezzo più pregiato della squadra di Pep Guardiola.

Sarà Mbappe o Haaland a ottenere il tuo voto per GOAL50?

Le votazioni sono aperte dal 15 novembre al 18 dicembre. Non potrebbe essere più semplice, quindi vota!

Ricorda, non è la nostra lista, è la tua.