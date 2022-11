GOAL50 2022: Beth Mead contro Alexia Putellas

Alexia Putellas e Beth Mead hanno chiuso al primo e al secondo posto nella classifica del Pallone d'Oro 2022, ma chi avrà il tuo voto nella GOAL50?

Torna la GOAL50 e voi lettori di GOAL avete ancora una volta la possibilità di scegliere i migliori giocatori maschili e femminili del pianeta, oltre a votare nella nostra nuova sezione World Cup Wonders.

Beth Mead e Alexia Putellas, entrambe reduci da una stagione straordinaria, sono due tra le favorite. Chi tra le due si guadagnerà il tuo voto?

La Putellas, che ha appena vinto il Pallone d'Oro femminile, potrebbe essere la grande favorita, avendo alzato l'ambitissimo premio individuale per il secondo anno consecutivo. Un'impresa senza precedenti, dal momento che nessuno ci era riuscito dal 2018, anno della sua introduzione.

Non è stata che la logica conseguenza della sensazionale stagione in cui Putellas ha capitanato il Barcellona a un triplete nazionale, lasciando il segno in 33 goal in Liga, vinta dai blaugrana con 24 punti di vantaggio.

In Europa la Putellas è stata imperiosa, segnando 11 goal in 10 partite di Champions League e conquistando la Scarpa d'Oro del torneo. Ha segnato anche in finale, nonostante il Barça abbia perso per 3-1 contro il Lione.

Alexia è stata il talismano della Spagna durante un 2022 che però si è chiuso male, se è vero che il suo sogno di giocare Euro 2022 è stato rovinato da un grave infortunio al crociato alla vigilia del torneo.