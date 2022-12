GOAL50 2022: Alex Morgan contro Sam Kerr

Alex Morgan e Sam Kerr sono due delle interpreti più forti del calcio femminile: chi avrà il tuo voto nella GOAL50?

La GOAL50 offre ai lettori di GOAL l'opportunità di votare i migliori giocatori e giocatrici del mondo del calcio. E mai come quest'anno la categoria femminile è piena di interpreti davvero favolose.

Due candidate eccezionali per la vittoria finale della GOAL50 sono Alex Morgan e Sam Kerr, due calciatrici che del resto sono abituate sia a segnare che ad alzare trofei.

La Kerr, capocannoniere record di tutti i tempi in Australia, ha segnato più goal nella National Women's Soccer League di qualsiasi altra giocatrice nei 10 anni di storia del campionato.

Ma la sua costanza sotto porta non si è limitata agli Stati Uniti: la Kerr si è anche laureata capocannoniere in tre diversi campionati e in tre diversi continenti, terrorizzando le difese avversarie sia nella W-League che nella Women's Super League.

È stata lei una delle ragioni principali per cui il Chelsea ha dominato la WSL, vincendo tre titoli consecutivi nel 2020, 2021 e 2022 e raggiungendo anche la finale di Champions League nel 2021.

Getty Images

Alex Morgan, come la Kerr, può vantare un fantastico record di goal in Nazionale: il suo bottino di 119 goal la colloca infatti tra i primi cinque marcatori di tutti i tempi della selezione femminile degli USA.

Alex ha riscosso successo anche in Europa, conquistando il Triplete con il Lione nel 2016-17, oltre ad andare oltre lo sport con un film, un libro e un posto nella lista delle 100 persone più influenti stilata dal Time.

Da quando ha debuttato in Nazionale nel marzo 2010, la Morgan ha registrato 200 presenze con gli Stati Uniti. Il suo momento clou è la medaglia d'oro olimpica vinta nel 2012.

Sia la Morgan che la Kerr sono tra le prime otto giocatrici su FIFA23, entrambe con punteggi altissimi. Ma chi avrà il tuo voto nella GOAL50 2022?

Le votazioni sono aperte dal 15 novembre al 18 dicembre. Non potrebbe essere più semplice, per cui vota!

Ricorda: non è la nostra lista, è la tua.

