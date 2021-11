GOAL50 2021: Cristiano Ronaldo e Messi a confronto

La GOAL50 ha subito una grande trasformazione. Quest'anno sarete voi a decretare il miglior giocatore e la migliore giocatrice.

Non si tratterà solo di votare ma ti saranno sottoposti alcuni testa a testa selezionati casualmente.

Uno degli scontri più accesi è sicuramente quello tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, rivali da sempre ed entrambi candidati alla vittoria finale.

Insieme hanno vinto già nove volte la GOAL50 con Cristiano Ronaldo attualmente in vantaggio 5 contro 4 su Lionel Messi.

L'argentino potrebbe pareggiare i conti proprio quest'anno anche grazie al trionfo in Copa America, cosa che gli ha permesso di alzare finalmente al cielo un trofeo anche con la sua Nazionale. Senza dimenticare la Copa del Rey vinta col Barcellona e i 30 goal in 35 partite di Liga.

Messi è stato grande protagonista in Copa America segnando quattro goal e fornendo cinque assist tanto da assicurarsi sia la Scarpa d'Oro che il Pallone d'Oro del torneo. Ora l'argentino vuole vincere un'altra Champions League e forse anche così si spiega il trasferimento al PSG.

Il 2021 di Cristiano Ronaldo non è stato da meno, con l'addio alla Juventus e il ritorno al Manchester United dopo essere diventato il primo a riuscire a vincere la classifica cannonieri in Spagna, Inghilterra e Italia dove ha segnato 29 goal.

Il portoghese inoltre ha vinto la Scarpa d'Oro di Euro 2020 con 5 goal in 4 partite e il miglior marcatore della fase finale con 14 reti complessive. Non solo, la doppietta realizzata contro l'Irlanda ha permesso a Cristiano Ronaldo di raggiungere quota 111 goal diventando il miglior marcatore in assoluto con una nazionale.

Nonostante entrambi abbiano ormai superato i trent'anni, Messi e Ronaldo non hanno alcuna intenzione di scendere dal trono.

Chi ha avuto la meglio nel 2021, però, devi deciderlo tu!

La votazione di GOAL50 è aperta fino al 16 novembre e il giorno successivo verranno annunciati i nomi dei vincitori.

Allora, cosa stai aspettando? Messi o Ronaldo? Dicci la tua!