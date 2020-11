Goal 50 Fan Vote: Lewandowski è il vincitore per i tifosi

Dopo aver conquistato la Goal 50 maschile, il centravanti del Bayern ha trionfato anche nelle preferenze online dei tifosi e lettori di Goal.

Robert Lewandowski fa doppietta nella Goal 50. Dopo aver trionfato in ambito maschile, il centravanti del ha ottenuto anche il voto dei tifosi, chiamati per la prima volta a votare il loro personalissimo vincitore nella Goal 50 Fan Vote.

Martedì il polacco è stato incoronato miglior giocatore del mondo nel 2019/20, dopo aver guidato il Bayern al triplete con 55 reti in 47 presenze in tutte le competizioni. E ora è diventato anche il "campione del popolo", dopo aver primeggiato in un sondaggio online con 26000 voti provenienti da 176 paesi diversi.

Nonostante il non abbia vinto trofei importanti nella scorsa stagione, Lionel Messi è arrivato secondo, grazie soprattutto al suo settimo titolo di Pichichi in . Kevin De Bruyne, che ha eguagliato il record di assist in Premier League con la maglia del , completa il podio.

Altre squadre

Cristiano Ronaldo ha fatto registrare la stagione più prolifica nella storia della conquistando il quarto posto. Dietro di lui il duo del Kylian Mbappé-Neymar, che hanno condotto la squadra di Tuchel alla sua prima finale di .

L'uomo che ha ripetutamente fermato Mbappé e Neymar a Lisbona, ovvero Manuel Neuer, si è aggiudicato l'ottavo posto: è il primo portiere nelle votazioni dei tifosi.

Sadio Mané è arrivato settimo grazie al ruolo da protagonista rivestito nella cavalcata verso il titolo del . E anche il suo nuovo compagno di squadra Thiago Alcantara, arrivato dal Bayern in estate, è entrato nella top 10.

Ci sono infine un paio di nomi sorprendenti, ovvero Peter Gulacsi e Dominik Szoboszlai. Entrambi si sono guadagnati l'inclusione nelle prime 10 posizioni grazie ai voti in massa dei lettori ungheresi di Goal.

L'articolo prosegue qui sotto

Lewandowski, tuttavia, è stato votato dai tifosi di tutto il mondo, da Aruba all' , e si è ampiamente meritato il doppio trionfo nella Goal 50.

La Goal 50 è una classifica annuale dei 25 migliori giocatori, maschili e femminili, del mondo, ed è stilata dai redattori di Goal e dai corrispondenti delle nostre 42 edizioni in tutto il mondo.

Goal 50 Fan Vote, invece, è basato sulle preferenze dei nostri lettori, che hanno scelto la propria personale Top 10 da un elenco di 100 candidati sul sito di Goal.