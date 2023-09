"Gli Inzaghi", il libro che racconta la storia di Simone e Pippo, 'fratelli nel pallone'

Il libro di Francesco Pietrella ripercorre la carriera dei due fratelli Inzaghi, attaccanti prima, mister poi.

Meno di 3 anni separano i fratelli Inzaghi. Il 9 agosto del 1973 nasceva Filippo, il 5 aprile del 1976 arrivava Simone. Meno di 3 anni, appunto, ma sufficienti per appiccicare su Simone il soprannome di "Inzaghino" e 'condannarlo' al ruolo di fratello minore per sempre.

Il campo, poi, non ha fatto altro che concedere gli onori principalmente a "Super Pippo", nonostante Simone si sia consolato con uno Scudetto da protagonista, uno storico poker in Champions League e una carriera di tutto rispetto. Ma non all'altezza di quella del fratello.

In panchina, però, è cambiato tutto: Simone ha sicuramente raccolto fin qui più di Filippo. Ma una cosa non è cambiata: il sostegno reciproco.

Tutto questo nel libro scritto da Francesco Pietrella ed edito da Diarkos, disponibile in libreria e su Amazon.

