Demiral positivo al Covid-19: farà l'isolamento a Torino

Merih Demiral è risultato positivo al Coronavirus: volo sanitario per rientrare dalla Turchia fino a Torino, dove rimarrà in isolamento.

Il Coronavirus torna a spaventare la Juventus dopo un periodo di relativa 'tranquillità': secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', e poi confermato dalla Federazione turca, anche Merih Demiral è risultato positivo al test del tampone.

Il difensore turco sarebbe positivo già da una settimana e, ovviamente, presto lascerà l'isolamento in patria (dove si trova per aver risposto alla convocazione di Güneş) per iniziarne un altro direttamente a Torino, dove rientrerà grazie ad un volo sanitario.

Demiral osserverà il canonico periodo di quarantena in una camera del J Hotel e salterà dunque il derby contro il Torino, oltre al recupero della terza giornata al cospetto del Napoli, fissato per mercoledì 7 aprile.

Una brutta tegola per l'ex Sassuolo che era quasi recuperato dalla lesione al retto femorale della gamba destra, infortunio che comunque non gli aveva impedito di viaggiare in Turchia per onorare la chiamata del commissario tecnico.

Nel derby della Mole mancherà sicuramente anche Buffon, squalificato per un turno dopo l'accoglimento del ricorso presentato dal Procuratore Federale in merito ad una bestemmia pronunciata dal portiere in Parma-Juventus del 19 dicembre. In dubbio Alex Sandro, in fase di recupero da un risentimento muscolare.