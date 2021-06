Sky Sport - Alta tensione Gattuso-Fiorentina: addio clamoroso?

Secondo Sky Sport dopo la tensione tra Gattuso e la Fiorentina in merito a Mendes, potrebbe anche esserci un divorzio anticipato.

Il 25 maggio Rino Gattuso diveniva nuovo allenatore della Fiorentina al posto di Iachini. Tre settimane dopo potrebbe consumarsi l'addio anticipato alla società viola in maniera clamorosa, come evidenzia Sky Sport. Alta tensione e situazione in bilico.

Da cosa nascono i problemi tra Gattuso e la Fiorentina? Dal calciomercato, visto e considerando i giocatori proposti da Jorge Mendes, rappresentante di Gattuso e dei giocatori proposti alla società viola (Oliveira e Guedes) sui quali il club non è stato d'accordo.

La Fiorentina, infatti, vorrebbe investire in giocatori decisamente meno costosi ripetto ad esempio ad Oliveira, che nell'ultimo anno si è fatto un nome con la maglia del Porto, portandolo ad avere una valutazione decisamente elevata.

Nei prossimi giorni si capirà se la diatriba tra Gattuso e la Fiorentina potrà essere risolta o il tecnico saluterà a sorpresa la società. Secondo Sky Sport lo stesso ex tecnico di Milan e Napoli sta valutando il da farsi per il proprio presente in Toscana.

Reduce dal quinto posto con il Napoli, Gattuso è stato esonerato dalla società campana trovando però immediatamente un nuovo incarico da tecnico in Serie A. L'entusiasmo della Fiorentina per il nuovo allenatore potrebbe però essersi spezzato all'improvviso.