Nonostante tutto il loro successo, per oltre un decennio i tifosi del Bayern Monaco hanno desiderato ardentemente che un giocatore delle giovanili emergesse e mettesse il segno in prima squadra. Da quando Thomas Muller e David Alaba hanno mostrato le proprie doti alla fine degli anni 2000, un vero diplomato del Bayern non ha raggiunto un livello top all'Allianz Arena. Jamal Musiala, ovviamente, sta continuando a fare scalpore con i campioni della Bundesliga, ma il 19enne è stato con il club solo per un anno prima di essere convocato nella squadra maggiore, vista la sua maggior parte della sua formazione calcistica arrivata al Chelsea.

Ci sono segnali, tuttavia, che alcuni giovani di talento stiano per iniziare a lasciare il segno. Julian Nagelsmann sovrintende questo momento. Il sedicenne Paul Wanner è già diventato il giocatore più giovane nella storia del club dopo il debutto a gennaio, ma non è l'unico giovane che si sta allenando regolarmente sotto la sorveglianza di Nagelsmann.

Gabriel Vidovic potrebbe ancora aspettare del tempo prima di esoride in prima squadra, ma i fans sono stati entusiasti di vedere l'attaccante firmare una nuova estensione del contratto di due anni a febbraio. Del resto iil potenziale che ha mostrato nel corso della stagione 2021-22 è enorme. Membro delle giovanili del Bayern da quando è arrivato nell'Under 14, il 18enne è stato convocato per la prima volta nella rosa di Nagelsmann contro il Red Bull Salisburgo per la sfida degli ottavi di finale di Champions League.

"Gabriel Vidovic è un giocatore tecnicamente molto talentuoso" ha detto il direttore sportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic, dopo che Vidovic si è impegnato con il club fino al 2025. "È con noi da sei anni, ha ricevuto un'ottima formazione all'FC Bayern Campus e dovrebbe fare il passo successivo con i nostri professionisti".

La spinta del Bayern a Vidovic per raggiungere la vetta della partita europea non sorprende, date le difficoltà che hanno dovuto fare per convincere la famiglia del giovane ad arruolarlo nella loro fascia d'età. Il padre di Vidovic, Zoran, è stato il primo allenatore di suo figlio nella città bavarese di Augusta, ed hanno chiarito a GOAL e SPOX come abbiano rifiutato l'approccio iniziale del Bayern nel 2009 per iniziare a dare a suo figlio un allenatore più formale.

Solo tre anni dopo Zoran, emigrato in Germania dalla Croazia negli anni '90, alla fine ha ceduto, quando il Bayern ha chiesto nuovamente che Gabriel fosse integrato nei ranghi dell'accademia. Dopo alcuni anni di formazione, è stato ufficialmente ingaggiato nel 2016 .

"Gabi viene da una buona famiglia. È ben educato e porta con sé anche una certa umiltà, ha fiducia in se stesso" spiega a GOAL e SPOX Jochen Sauer, che ha allenato Vidovic per cinque anni al Bayern. "È un buon calciatore in costante sviluppo. Fisicamente, di solito era uno dei più giovani del suo anno, il che significa che ha imparato presto a farsi valere contro avversari fisicamente più forti".

Vidovic, senza dubbio, si è ispirato ai suoi idoli Lionel Messi e Luka Modric di fronte a difensori imponenti, e gli è stato utile quando è stato invitato per la prima volta a prendere parte all'allenamento in prima squadra durante la pre-stagione nel 2021.

Sebbene abbia impressionato Nagelsmann, la competizione per i posti d'attacco al Bayern è tale che è stato inserito nella squadra di riserva, impegnata nel quarto livello del calcio tedesco. Vidovic ha prosperato, tuttavia, segnando 12 reti e mettendo a segno sette assist in 20 partite di campionato, portando Nagelsmann a considerarlo per una promozione permanente in prima squadra.

Quella promozione sarebbe arrivata a dicembre, quando sarebbe stato convocato in panchina per il Der Klassiker contro il Borussia Dortmund: un infortunio alla coscia lo ha però escluso dalla gara. Capace di giocare sia come trequartista che come attaccante centrale, i dribbling e il tiro di Vidovic sono ciò che cattura l'attenzione quando lo si guarda in azione.

"Gabi ha una tecnica eccellente e un'intelligenza di gioco di alto livello" dice Sauer. "Fa sempre mosse sorprendenti per l'avversario con la palla. È anche molto efficiente e pericoloso quando si smarca, o crea situazioni pericolose. Tutte queste abilità lo hanno distinto fin qui in questa stagione".

Questi attributi, combinati con la sua produzione offensiva in questa annata, hanno fatto sì che un certo numero di club sia della Bundesliga che della 2. Bundesliga mostrassero interesse per Vidovic. Ci ha provato anche il Barcellona, senza successo.

"Sono molto felice della fiducia che il club ha riposto in me e vorrei ringraziare tutti quelli che al Bayern mi hanno supportato" ha detto il nazionale croato Under 21 dopo aver firmato il suo nuovo contratto. "So che questo è stato solo un piccolo passo, ma farò di tutto per poter giocare per il Bayern ancora a lungo".

Questa è una promessa che una leggenda del Bayern spera possa mantenere. "È un grande salto dal quarto livello alla Bundesliga, ma il club deve dare l'esempio, il percorso c'è" dice Lothar Matthaus, ex capitano di Germania e Bayern, a GOAL e SPOX. "Vidovic è un giocatore che può fare quel passo e poi iniziare a brillare ai massimi livelli".

Se lo fa, la lunga attesa del Bayern per una superstar locale potrebbe essere sul punto di finire.

