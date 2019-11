Gabigol decisivo col Flamengo: Neymar esplode alla seconda rete

Grande gioia per Neymar al secondo sigillo di Gabigol in finale di Copa Libertadores: la reazione dell'attaccante del PSG è già virale.

La doppietta di Gabigol ha permesso al Flamengo di vincere la Copa Libertadores dopo un'astinenza durata ben 38 anni: un momento da ricordare per i tifosi del 'Mengão' e per Neymar che si è lasciato andare ad una reazione diventata virale in poco tempo.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

L'attaccante del è letteralmente esploso in compagnia degli amici al momento della rete del definitivo 2-1 in pieno recupero, la più importante degli ultimi anni per il club di Rio de Janeiro.

¡La LOCURA de Neymar por el segundo de Gabigol! pic.twitter.com/Qn4fUsadCL — TyC Sports (@TyCSports) November 23, 2019

La gioia di Neymar è condivisibile: Gabigol infatti è suo cognato essendo fidanzato con la sorella Rafaella, segreto della rinascita di un giocatore che all' e al non aveva praticamente lasciato tracce.

Gabigol è destinato a tornare a Milano dopo la fine del prestito a dicembre, molto probabilmente per non restarci. Da una sua cessione i nerazzurri potrebbero ricavare un tesoretto niente male da reinvestire su nuovi acquisti per rimpolpare una rosa ridotta ai minimi termini.