Probabili formazioni Napoli-Leicester: Petagna guida l'attacco partenopeo

E' la notte decisiva per il Napoli che, al 'Diego Armando Maradona', si gioca il proprio futuro in in salsa europea nell'ultima giornata della fase a gironi dell'Europa League contro il Leicester. Una sfida da dentro o fuori.

Non si placa la situazione di emergenza in casa azzurra con Luciano Spalletti costretto a dover fare i conti con diverse defezioni. In attacco potrebbe toccare a Petagna, con Mertens pronto a subentrare. A supporto del centravanti italiano toccherà a Politano, Elmas ed uno tra Lozano o Ounas.

A centrocampo Zielinski arretra al fianco di Demme, con ritorno al 4-2-3-1 dove la difesa sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui a protezione di Meret.

Match chiave anche per le Foxes di Brendan Rosgers, costretto a fare a meno di ben sette giocatori risultati positivi al Covid: si tratta di Lookman, Amartey, Iheanacho, Vestergaard, Perez, Benkovic e Daley-Campbell. Nel 4-2-3-1 del tecnico inglese, Vardy sarà il riferimento avanzato. Alle sue spalle il tridente Daka-Maddison-Barnes.

In mediana lavoro affidato a Ndidi e Soumare. In porta ci sarà Kasper Schmeichel, davanti all'estremo difensore danese sarà linea a quattro: Evans e Soyuncu i centrali, l'ex Atalanta Castagne e Thomas i terzini.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-LEICESTER

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Demme, Zielinski; Politano, Elmas, Lozano; Petagna. All. Spalletti.

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Evans, Soyuncu, Thomas; Soumare, Ndidi; Daka, Maddison, Barnes; Vardy. All. Rodgers.