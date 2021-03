Si ingrandisce il focolaio del Monopoli: 24 positivi, 15 sono calciatori

Peggiora la situazione delle positività in seno al Monopoli: il numero dei positivi è salito a 24, di cui 15 sono calciatori.

Peggiora in maniera evidente il quadro dei positivi nel gruppo squadra del Monopoli, club militante nel girone C di Serie C in cui occupa il dodicesimo posto ed è in lotta per la conquista dei playoff.

Ora il numero delle positività totali si attesta a 24, come reso noto dal comunicato rilasciato dalla società pugliese.

"La S.S. Monopoli 1966 comunica che a seguito di test molecolari effettuati nella giornata di ieri, venerdì 26 marzo, è stata riscontrata una nuova positività al COVID-19 di un calciatore. Attualmente, sono 24 le positività appartenenti al gruppo squadra, di cui 15 calciatori. La Società ha prontamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo vigente, procedendo al relativo isolamento domiciliare. Lunedì 29 marzo l’intero gruppo squadra si sottoporrà ad un nuovo ciclo di test molecolari".

15 casi riguardano i giocatori, il che ha reso impossibile la disputa del match interno contro la Casertana, rinviato proprio come quello che si sarebbe dovuto disputare il 20 marzo contro il Palermo. L'ultima gara giocata dal Monopoli resta, dunque, la trasferta sul campo della Vibonese (0-0) del 16 marzo.

Aggiornamento tutt'altro che incoraggiante, considerato che appena una settimana fa i casi totali erano 19 e si respirava un'aria speranzosa, affossata dall'ultimo bollettino che testimonia un'emergenza pressoché totale.