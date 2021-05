Finale di Coppa Italia: Annalisa canterà l'Inno

Nel 2020 fu Sergio Sylvestre ad inaugurare il match tra Napoli e Juventus: ora tocca alla cantautrice.

Dopo lo Scudetto vinto dall'Inter e la Supercoppa Italiana nelle mani della Juventus, mercoledì 19 maggio si assegnerà la Coppa Italia. In campo al Mapei ci saranno Atalanta e bianconeri di Pirlo. Un match che vedrà il ritorno dei tifosi, ma anche della presenza canora prima della gara.

Ci sarà Annalisa a cantare l'Inno di Mameli prima della finale tra Atalanta e Juventus: la cantautrice, reduce dall'esperienza di Sanremo, è stata scelta dopo Sergio Sylvestre, in campo lo scorso anno per il Canto degli Italiani prima della finalissima vinta dal Napoli sui bianconeri.

Sette album studio in carriera, ex di Amici, Annalisa è stata scelta per inaugurare la finalissima, che come detto avrà nuovamente i tifosi. Il 25% del Mapei di Reggio-Emilia, casa del Sassuolo, sarà occupato dai fans di Atalanta e Juventus, in attesa del tutto esaurito per la prossima stagione.

Continua dunque la tradizione dell'Inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia: nel 2019 era toccato a Lorenzo Licitra, vincitore di XFactor 2017, mentre nel 2018 era stata protagonista Noemi. 2017 con Lodovica Comello, mentre in passato si sono esibiti anche cantanti stranieri, come PSY, conosciuto sopratutto per il tormentone Gangnam Style.