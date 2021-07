Da sconosciuto a macchina da goal: Haaland e le 9 reti in Norvegia-Honduras che lo resero famoso

L'attaccante del Borussia Dortmund festeggia oggi 21 anni: ecco la sfida con la Norvegia ai Mondiali Under 20 e i 9 goal che lo resero famoso.

A soli 21 anni è l'oggetto del desiderio di gran parte dei top club d'Europa. Erling Braut Haaland è la prima punta più ricercata del 'Vecchio Continente' per una media realizzativa da spavento. L'attaccante norvgese rappresenta il mix giusto tra 'killer istinct' sotto porta, qualità fisiche con i suoi 194 centimetri d'altezza e doti tecniche impressionanti, come testimoniano le modalità con cui riesce a battere i portieri avversari. Sinistro, destro, testa. Ci prova e fa goal in tutti i modi.

Sogno di mercato delle big spagnole, Barcellona e Real Madrid, Haaland ha stregato il Chelsea campione d'Europa . I 'Blues', freschi vincitori della Champions League, hanno inserito l'attaccante del Borussia Dortmund in cima alla lista dei desideri per rinforzare il reparto avanzato a disposizione del tedesco Thomas Tuchel. Secondo le indiscrezioni lanciate dalla stampa britannica, il club di Roman Abramovich sarebbe disposto a mettere sul piatto fino a 175 milioni di euro per accaparrarsi il classe 2000 e riportarlo in Inghilterra.

Sì, perché Erling Braut è nato a Leeds, nel Regno Unito, durante l'esperienza di suo papà ed ex difensore Alf-Inge, nei 'Whites'. E proprio sulle orme del padre - che ha vestito in carriera le maglie di Nottingham Forest, Leeds e Manchester City -, Haaland potrebbe giocare in Premier League.

L'attaccante del Borussia Dortmund oggi è considerato uno dei profili più forti e completi a livello mondiale e il presente e futuro del calcio internazionale. Ma fino al 30 maggio 2019, Erling Braut Haaland era sconosciuto ai più. Poi una sfida della fase a gironi del Mondiale Under 20 tra la Norvegia e l'Honduras gli ha cambiato la vita.

Dopo le due sconfitte contro Uruguay e Nuova Zelanda, la formazione scandinava affronta l'Honduras nel match tra le cenerentole del girone. Haaland, che dopo essere cresciuto in patria tra le giovanili del Bryne e il Molde di Ole Gunnar Solskjaer, si è trasferito in Austria. Il Salisburgo ha puntato con decisione su di lui e ha sbaragliato la concorrenza.

U20 WC | 🇳🇴 Erling Braut Håland’s BONKERS day vs. Honduras



7’

20’

36’

43’

50’

67’

77’

88’

91’



Norway wins 12-0. And the @RedBullSalzburg wonderkid has 9 goals in 90 minutes setting a record for goals in a U20 WC game. 🎖



WOW. 😯 pic.twitter.com/8gocTbere2 — Football Wonderkids (@fbwonderkids) May 30, 2019

Erling Braut non ha pietà degli avversari e realizza ben 9 dei 12 goal con cui la Norvegia batte l'Honduras . Un risultato larghissimo che ha imbarazzato molto la selezione centroamericana guidata dal commissario tecnico Tabora: i calciatori honduregni hanno lasciato il campo in lacrime al termine della sfida.



L'attaccante classe 2000 straccia il vecchio record di Adailton, ex attaccante brasiliano di Parma e Verona che nel 1997 realizzò 6 reti contro la Corea del Sud, e scrive una nuova pagina della storia del calcio. Un primato incredibile per il calciatore norvegese, che da quel 30 maggio 2019 non ha più smesso di segnare. Anzi, ha continuato a farlo, proprio come al Salisburgo. Con la maglia del club di proprietà della Red Bull, il norvegese ha totalizzato più goal (29) che partite giocate (27).

Una marcia inarrestabile e numeri da capogiro che sta sfiorando anche al Borussia Dortmund. Con la maglia del BVB, Haaland ha totalizzato 57 reti e 15 assist in 59 partite, risultato decisivo almeno una volta in ogni incontro.

Negli ultimi due anni e mezzo, Haaland ha collezionato una serie di record in Germania e in Europa: dai 10 goal in appena 7 presenze in Champions League (almeno quattro partite più rapido di qualsiasi altro giocatore nella storia della competizione) a primo teenager (19 anni e 6 mesi) a raggiungere la doppia cifra in un'unica stagione. Il norvegese ha tenuto in maniera perfetta la media, arrivando a quota 20 goal in 14 partite, dieci in meno rispetto al secondo in questa speciale graduatoria, Harry Kane del Tottenham. Il 21enne ha scritto il suo nome anche nei libri di storia del Borussia Dortmund: è stato il primo, infatti, a segnare all'esordio in Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League.

Una macchina da goal inarrestabile che continua a timbrare il cartellino con una continuità impressionante. Un'ascesa arrivata in poco più di due anni, da quella partita tra Norvegia e Honduras del 30 maggio 2019, quando Erling Braut Haaland decise di farsi conoscere a modo suo, con ben 9 reti in una partita e un record stabilito.