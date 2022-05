Due 7-0, un 6-3, un 3-4: la folle ultima giornata in 3. Liga

Di solito la 3. Liga, la terza divisione tedesca, non passa agli onori della cronaca per i suoi risultati. Questa volta però era impossibile rimanere indefferenti di fronte a quello che è successo nell'ultima giornata di campionato.

Wir beenden die Saison mit einem klaren Heimerfolg gegen den TSV Havelse.#svw07 #wirsindwaldhof pic.twitter.com/INuZyFZNdz — SV Waldhof Mannheim (@svw07) May 14, 2022

Due 7-0, un 6-3, un 3-4 e un 1-5 per un totale di 43 goal segnati in nove partite. Risultati assurdi e difese evidentemente già in vacanza che hanno lasciato spazio (forse anche troppo) agli attacchi avversari.

Tuttavia, contrariamente a quanto successo negli ultimi giorni in giro per l'Europa, questi risultati fuori dal normale non hanno 'drogato' nessuna differenza reti in ottica promozione o retrocessione.

Tutte le squadre coinvolte non avevano particolari interessi di classifica e hanno allentato la tensione favorendo lo spettacolo, sicuramente non troppo apprezzato dai tifosi delle squadre che ne hanno presi sette...