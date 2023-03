Dragusin è diventato goleador: tre goal in quattro match per il difensore

Ceduto dalla Juventus in estate, il centrale classe 2001 si sta dimostrando letale in area avversaria: il Genoa se lo gode.

Massimo Coda? Puscas? Gudmundsson? No, il goleador del Genoa nelle ultime partite di campionato è il giocatore decisamente più inaspettato: Radu Drăgușin. Un difensore che si sta facendo trovare pronto gara dopo gara, imparando così l'arte di segnare nonostante il ruolo.

Drăgușin non si ferma, il Genoa e Gilardino ringraziano il giovane centale rumeno, che in tre delle ultime quattro sfide è sempre andato in rete: contro il Modena ha contribuito al 2-2 finale, ha sbloccato la sfida contro la SPAL poi vinta 3-0 nel finale e non ha sbagliato neanche contro il Cosenza, piazzando di testa alle spalle di Micai per il goal che ha aperto il posticipo di Serie B.

E dire che Drăgușin non aveva certo messo in mostra doti da goleador nelle sue prime annate da professionista, con la maglia della Juventus Under 23 e dunque con Sampdoria e e Salernitana. Un goal con la seconda squadra bianconera, ma nulla più. Ora però, con l'arrivo di Gilardino e la fiducia di una squadra che punta con forza alla Serie A, tutto sta cambiando.

Ceduto dalla Juventus in prestito con obbligo di riscatto nell'estate del 2022, Drăgușin ha firmato con il Genoa fino al 2027, divenendo subito titolare nella formazione di Blessin, sostituito in seguito da Gilardino. Al fianco di Bani, il rumeno classe 2002 sta cominciando a prenderci gusto sotto porta, facendo valere la stazza da 1.91 cm difficilmente arginabile per gli avversari.

Il Genoa sta cominciando a cercare con grande continuità Drăgușin, per cui ogni colpo di testa sembra poter essere fatale agli avversari. Nel giro di tre settimane ha agganciato gli altri difensori della Serie B con tre reti segnate fin qui, da Ivan Marconi del Palermo a Eric Botteghin dell'Ascoli.

Con Giovanni Zaro del Sudtirol sono dunque quattro i difensori centrali della B 2022/2023 ad aver segnato tre reti, ma a differenza di Drăgușin i colleghi col vizio del goal hanno spalmato le proprie realizzazioni nel corso di tutta la stagione.

Drăgușin, invece, è nuovo della specialità, che doveva essere solamente sbloccata. Decisivo nei contrasti aerei, sempre più convincente dallo scorso autunno, ora il 21enne genoano si candida ad essere uno dei più ricercati difensori centrali del 2023/2024. Sia che il Genoa riveda le stelle della Serie A, sia che il purgatorio della B continui.

Arrivato nell'ambito dell'operazione che ha portato Cambiaso alla Juventus (attualmente in prestito al Bologna), Dragusin ha lasciato i bianconeri per via dell'arrivo di Bremer e della conferma di tutti i centrali. I prestiti a Sampdoria e Salernitana sembravano poter portare ad una conferma, ma alla fine il calciomercato, e le sue vie, hanno portato ad un risultato differente. Con grande soddisfazione dei tifosi genoani.