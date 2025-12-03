Dove vedere Verona-Atalanta in diretta TV e streaming?

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La quattordicesima giornata di Serie A tra gli anticipi del sabato offre Verona-Atalanta, in programma allo stadio 'Bentegodi' alle ore 20.45.

Gli scaligeri, ultimi in classifica con soli sei punti raccolti nelle prime tredici partite, non hanno ancora vinto una partita in questo campionato. La Dea, dopo il cambio in panchina, è invece rinata centrando tre vittorie di fila tra Champions, Serie A e Coppa Italia.

Di seguito tutte le info su Verona-Atalanta, comprese quelle relative a canale tv e copertura streaming.

Come guardare Verona-Atalanta in diretta? Canale TV e diretta streaming

Verona-Atalanta sarà trasmessa su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), nonché visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.

Il match del 'Bentegodi', inoltre, sarà disponibile in streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app su dispositivi mobili, su NOW e utilizzando Sky Go

Come guardare ovunque con una VPN

Verona-Atalanta: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio M. A. Bentegodi

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

La partita della quattordicesima giornata di Serie A si gioca sabato 6 dicembre allo stadio 'Bentegodi' di Verona. Il fischio d'inizio dell'anticipo è fissato alle ore 20.45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Verona

Non sarà della partita l'ex Roberto Gagliardini causa squalifica. Improbabili i recuperi di Serdar, Akpa-Akpro e Kastanos. Sicuramente assente Suslov il cui rientro non è previsto prima di febbraio 2026 dopo la rottura del legamento crociato. In difesa giocherà uno tra Frese e Valentini, mentre davanti si va verso il ritorno della coppia Giovane-Orban. In cabina di regia c'è Al Musrati.

Notizie sull'Atalanta

Rosa quasi al completo per Raffaele Palladino che non avrà a disposizione per la trasferta di Verona solo Bakker e Sulemana, quest'ultimo si è fermato durante la gara di Coppa Italia vinta contro il Genoa per un problema muscolare. In attacco si va verso la conferma di Scamacca con De Ketelaere e Lookman alle sue spalle. Djimsiti e Zappacosta sono favoriti su Ahanor e Zalewski.

Forma

Il Verona è ultimo in classifica e cerca ancora la prima vittoria del suo campionato. Quella scaligera è l'unica squadra a non avere mai vinto insieme alla Fiorentina, ed è reduce da due sconfitte consecutive contro Parma e Genoa.

L'Atalanta sta invece risalendo la classifica con l'arrivo di Palladino in panchina. Dopo la sconfitta di Napoli sono arrivate tre vittorie di fila: superati Eintracht in Champions, Fiorentina in campionato e Genoa in Coppa Italia.

Partite tra le due squadre

Si tratta della sfida numero ottantanove tra le due squadre. Il bilancio vede l'Atalanta in vantaggio con 43 vittorie, i pareggi invece sono stati 23 a fronte di 22 successi del Verona. La Dea inoltre ha vinto cinque degli ultimi sei precedenti, pareggiando l'altro. L'ultima vittoria degli scaligeri risale al 2022 quando il Verona la spuntò per 1-2 sul campo dell'Atalanta.

Classifica

Nel campionato di Serie A, il Verona è attualmente ultimo insieme alla Fiorentina con sei punti, ovvero dieci in meno dell'Atalanta che è dodicesima.