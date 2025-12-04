Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
Udinese
Bluenergy Stadium - Stadio Friuli
Genoa
Claudio D'Amato

Dove vedere Udinese-Genoa in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Tutto su Udinese-Genoa, posticipo del lunedì della quattordicesima giornata di Serie A: canale tv, diretta streaming, orario e le ultime sulle formazioni del match.

Tra i posticipi del lunedì della quattordicesima giornata di Serie A, figura anche Udinese-Genoa.

Entrambe col morale alto per i risultati ottenuti nell'ultimo weekend di campionato, friulani e liguri si affrontano per dare continuità al rispettivo rendimento. In particolare quella di Daniele De Rossi, capace col suo arrivo di rigenerare una rosa piombata nelle difficoltà a causa di un avvio da dimenticare.

Tutto su Udinese-Genoa, comprese le ultime sulle formazioni e le info relative ad orario, canale tv e copertura streaming del match.

Come guardare Udinese-Genoa in diretta? Canale TV e diretta streaming

Udinese-Genoa sarà disponibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile, oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox. Gli abbonati a DAZN e Sky potranno vederla in tv anche su DAZN 1 (canale 214 di Sky), attivando Zona DAZN.

La partita, inoltre, sarà visibile in diretta streaming sul sito di DAZN e scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili.

Udinese-Genoa: ora di inizio

Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

Udinese-Genoa si gioca lunedì 8 dicembre 2025, alle ore 18:00, al Bluenergy Stadium di Udine.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Udinese - Genoa

  D. De Rossi

Notizie sull'Udinese

Runjaic, salvo imprevisti in extremis, contro il Genoa avrà l'imbarazzo della scelta: al momento l'unico indisponibile risulta Kamara, alle prese con la fascite plantare.

Notizie sul Genoa

Rosa praticamente al completo anche per DDR, con le condizioni di Cornet unico nodo da sciogliere nella marcia d'avvicinamento del Genoa al posticipo in Friuli.

UDI
GEN
La vittoria di Parma ha rimesso in corsa l'Udinese, che ha così accantonato le due sconfitte consecutive rimediate contro Roma e Bologna; il Genoa, invece, è imbattuto da 4 giornate e con De Rossi ha inanellato 2 due pareggi e il successo di sabato scorso col Verona.

Partite tra le due squadre

Sono 72 i precedenti complessivi tra Udinese e Genoa in tutte le competizioni: 24 vittorie friulane, 22 pareggi e 26 successi del Grifone.

Classifica

Alla vigilia del quattordicesimo turno di campionato Udinese in acque tranquillissime della classifica con vista sull'Europa, ossia al nono posto a 18 punti; il Genoa, tiratosi fuori dalla zona retrocessione, è sedicesimo a quota 11.

