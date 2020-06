Dove vedere Napoli-Juventus in tv e streaming

Napoli e Juventus si affronteranno nella finale che assegna la Coppa Italia: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

I verdetti a lungo attesi sono arrivati e a fornirli sono state le due partite che hanno segnato il ritorno del calcio italiano dopo il lungo stop imposto dal Coronavirus. A sfidarsi nella finale della 73ª edizione della Coppa , quella 2019-2020, saranno e .

Le due compagini si sono assicurate il pass per l’atto finale del torneo superando rispettivamente in semifinale l’ (0-1 a San Siro e 1-1 al San Paolo) ed il (1-1 a San Siro e 0-0 allo Stadium).

In precedenza, i partenopei, che come i bianconeri hanno visto partire il loro percorso dagli ottavi di finale, hanno superato gli ostacoli (2-0) e (1-0), mentre sono state (4-0) e (3-1), le prime due rivali affrontate dai campioni d’Italia.

Napoli e Juventus tornano ad affrontarsi in finale di dopo otto anni. Nell’ultimo precedente, datato 20 maggio 2012, erano stati i partenopei ad imporsi per 2-0 grazie alle reti di Edinson Cavani e Marek Hamsik.

Da allora, il Napoli ha vinto in un’altra occasione la Coppa Italia (nell’edizione 2013-2014 battendo in finale la ), mentre sono state ben quattro le Coppe messe in bacheca dalla Juventus (quelle vinte consecutivamente dal 2015 al 2018 superando in finale due volte la Lazio e due volte il Milan).

Quella bianconera è la squadra che più volte ha alzato al cielo il trofeo: sono infatti 13 i successi complessivi della (5 le sconfitte in finale), mentre sono 5 quelli del Napoli (a fronte di 4 sconfitte in finale).

Come annunciato nelle scorse settimane dalla Lega , anche per la finale, come già accaduto per le semifinali, non sono previsti i tempi supplementari. In caso di parità al termine dei 90’ quindi, si procederà direttamente con i calci di rigore. Si tratta di una regola temporanea resa necessaria dallo stop imposto dalla pandemia. I giocatori, che sono da poco tornati all’attività, saranno infatti chiamati ad affrontare un calendario estremamente compresso e in questo modo si cercherà di tentare di limitare il dispendio di energie fisiche.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-JUVENTUS

La finale di Coppa Italia, Juventus-Napoli, si disputerà mercoledì 17 maggio. Come ormai consuetudine dal 2008, ad ospitare l’ultimo atto del torneo sarà lo stadio Olimpico di Roma. Come ufficializzato nella giornata di domenica dalla Lega, il fischio d’inizio è stato programmato alle ore 21:00.

DOVE VEDERE NAPOLI-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Napoli-Juventus verrà trasmessa in esclusiva dalla Rai, l’emittente che detiene i diritti della Coppa Italia, più precisamente sul canale Rai 1. Come di consueto, prima del fischio d’inizio ci sarà un ampio preparativa su RaiSport HD (canale 57 del digitale terrestre; canale 227 del decoder Sky).

La finale di Coppa Italia sarà visibile anche in , tramite PC, smartphone e tablet, attraverso RaiPlay scaricando l’app ufficiale o collegandosi al sito www.raiplay.it.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-JUVENTUS

Gennaro Gattuso disegnerà il Napoli con il consueto 4-3-3. Tra i pali ci sarà Meret, che prenderà il posto dello squalificato Ospina (giallo rimediato contro l’Inter). Al centro della difesa, toccherà ancora a Maksimovic una maglia da titolare al fianco di Koulibaly, mentre sull’out di sinistra dovrebbe sistemarsi Mario Rui. A centrocampo, dovrebbe vedersi Fabian Ruiz dal 1’, mentre in attacco Politano dovrebbe essere ancora in vantaggio su Callejon e potrebbe andare a chiudere con Mertens ed Insigne il tridente offensivo.

Modulo speculare per Maurizio Sarri. In casa bianconera restano in forte dubbio Chiellini, Ramsey e Higuain, ma potrebbero comunque esserci dei cambi rispetto alla sfida con il Milan. In difesa, la linea difensiva davanti a Buffon dovrebbe essere composta da Danilo, De Ligt, Bonucci ed Alex Sandro, mentre importanti novità potrebbero riguardare centrocampo e attacco. Bentancur potrebbe sistemarsi in cabina di regia, con Khedira e Matuidi a completare la mediana, mentre in avanti, Cuadrado contende una maglia da titolare a Douglas Costa.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All.: Gattuso

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Ronaldo, Dybala. All.: Sarri