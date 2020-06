Napoli-Juventus, le formazioni ufficiali: Cristiano Ronaldo centravanti, Demme c'è

Nel Napoli spazio a Insigne e Mertens in avanti, al centro della difesa c'è Maksimovic. Juventus con Bentancur e De Ligt, infortunato Khedira.

Le formazioni ufficiali di - :

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa. Allenatore: Sarri

E' finalmente arrivato il momento della finale di Coppa , si assegna il primo trofeo della stagione. Naturalmente all'Olimpico nessun tifoso presente, ma grande attesa per il match tra Napoli e Juventus, in diretta anche su Goal Italia, che decreterà il successo della , vincitrice della competizione nel 2019.

Senza Ospina, Gattuso si affida a Meret tra i pali, con Di Lorenzo e Mario Rui terzini titolari e il duo Maksimovic-Koulibaly in mezzo: out invece Manolas. A centrocampo c'è Demme insieme a Zielinski e Fabian Ruiz, mentre in attacco Mertens, che ha appena rinnovato ufficialmente, sarà il falso nove supportato da Callejon e Insigne.

La Juventus risponde con il medesimo modulo, 4-3-3 che vede Cristiano Ronaldo in mezzo, Dybala e Douglas Costa esterni d'attacco. In mezzo c'è Bentancur con Pjanic e Matuidi. Davanti a Buffon ci sono Cuadrado, De Ligt, Bonucci ed Alex Sandro. Ramsey parte dalla panchina alla pari di Danilo, convocati ma out sia Higuain che Chiellini. Khedira infortunato: fastidio all'adduttore da valutare domani.