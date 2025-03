Dove vedere Milan-Como in diretta TV e streaming?

Milan e Como si affrontano nell'anticipo della ventinovesima giornata di Serie A dove vedere la partita in tv e in streaming.

Dopo la vittoria in rimonta contro il Lecce, il Milan cerca conferme in campionato per riproporsi con credibilità nella lotta ad un piazzamento europeo per la prossima stagione.

I rossoneri ospitano il Como, reduce dal pareggio interno contro il Venezia e ancora in lotta per evitare la retrocessione pur partendo da una posizione di netto vantaggio rispetto alle sue rivali dirette.

Conceicao si gioca molto del suo futuro in rossonero attraverso il campionato, che insieme alla semifinale di Coppa Italia, resta l'obiettivo principale per non gettare alle ortiche una stagione tra mille difficoltà e cambio di allenatore avvenuto a inizio 2025.

L'articolo prosegue qui sotto

Dove vedere Milan-Como in diretta: canale tv e streaming

A garantire la copertura televisiva del match sarà DAZN, che trasmetterà le immagini della partita di San Siro sabato 15 marzo alle ore 18. Per vederla in tv basterà connettersi all'app per televisori smart, oppure collegarsi tramite una console di gioco come Plasytation e Xbox o un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV e TIMVISION Box.

Chi presenterà e racconterà Milan-Como:

Telecronista e seconda voce: Ricky Buscaglia e Massimo Ambrosini

Milan-Como: data e orario del fischio d'inizio

Serie A - Serie A San Siro

Chi trasmette Milan-Como in diretta TV e in streaming?

Milan-Como: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Milan e Como

Il Milan ha rivisto la luce grazie alla vittoria al Via del Mare in rimonta contro il Lecce, ma al momento occupa la nona posizione in classifica alle spalle di Roma e Fiorentina.

Il Como ha raccolto 7 punti nelle ultime 4 partite, battendo Fiorentina e Napoli, oltre al pareggio contro il Venezia e il ko dell'Olimpico contro la Roma. La squadra di Fabregas occupa il 13esimo posto, a 7 lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto.

Ultimi risultati

Precedenti

Classifica