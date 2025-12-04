Dove vedere Manchester United-West Ham in diretta tv e streaming?

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il Manchester United ha ottenuto una vittoria fondamentale prima di tornare all'Old Trafford per ospitare il West Ham United nella Premier League.

Dopo una sconfitta deludente in casa contro l'Everton, ridotto a 10 uomini, i Red Devils avevano bisogno di reagire. A metà partita erano ancora alla ricerca della svolta, quando il rigore di Jean-Philippe Mateta li ha condannati al deficit. Tuttavia, Ruben Amorim ha trovato degli eroi nell'insolita coppia formata da Joshua Zirkzee e Mason Mount, che hanno salvato la situazione. Sono stati abbastanza scaltri da infliggere una rara sconfitta in casa alla loro recente bestia nera, il Crystal Palace. Al ritorno in casa, Amorim starà attento a non lasciarsi trasportare dall'entusiasmo e a prendere una partita alla volta.

Nuno Espirito Santo ha potuto solo sorridere e alzare le braccia al cielo impotente mentre la sua squadra implodeva davanti ai suoi occhi. Il manager ha deciso di non giocare lungo e fisico contro un Liverpool in difficoltà. Nonostante abbiano tenuto a secco i campioni in carica fino all'intervallo, sono passati in svantaggio. Proprio mentre spingevano per il pareggio, Lucas Paqueta ha deciso di aggiungere un nuovo episodio alla serie dei cartellini rossi più stupidi di questa stagione. Il brasiliano ha protestato e reclamato fino a quando non ha ricevuto il secondo cartellino giallo, seppellendo le possibilità di rimonta della sua squadra. La squadra di Nuno potrebbe iniziare la partita nella zona retrocessione se gli altri risultati le saranno sfavorevoli. Il manager portoghese potrebbe diventare il primo allenatore del West Ham a non vincere in trasferta nelle prime cinque partite in 15 anni.

Come guardare Manchester United-West Ham: canale TV e diretta streaming

Manchester United-West Ham sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213), nonché visibile in diretta streaming su NOW e utilizzando Sky Go e NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Orario di inizio della partita Manchester United-West Ham

Premier League - Premier League Old Trafford

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Old Trafford ospiterà la partita alle 21:00 italiane di giovedì 4 dicembre.

Manchester United-West Ham: notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sulla squadra del Manchester United

Matheus Cunha è tornato ad allenarsi con i Red Devils. Tuttavia, potrebbe non entrare in formazione, dato che Joshua Zirkzee e Mason Mount hanno segnato alcuni gol cruciali contro gli Eagles. Lisandro Martinez spera di giocare la sua prima partita da titolare in campionato in questa stagione, dopo la breve apparizione nel fine settimana. Benjamin Sesko e Harry Maguire rimangono gli unici assenti per i padroni di casa.

PROBABILE FORMAZIONE MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Lammens; Yoro, de Ligt, Martinez; Diallo, Fernandes, Casemiro, Dalot; Mbuemo, Mount; Zirkzee.

Notizie sul West Ham

Paqueta non sarà disponibile a causa del suo stupido cartellino rosso contro il Liverpool. Questo apre molteplici possibilità per Nuno, che ha lanciato delle curve contro il Liverpool. L'esperimento Soungoutou Magassa non ha dato i risultati sperati, quindi potrebbe accogliere nuovamente Tomas Soucek nella sua formazione. A Mateus Fernandes verrà chiesto di giocare un ruolo centrale e più avanzato, consentendogli di includere un'ala come Cryscencio Summerville o Luis Guilherme in base alla forma fisica.

PROBABILE FORMAZIONE WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Kilamn, Diouf; Potts, Soucek; Bowen, Fernandes, Summerville; Wilson.

