Dove vedere Juventus-Udinese in diretta tv e streaming?

Inizia il percorso in Coppa Italia della Juventus. I bianconeri debuttano sul palcoscenico della coppa nazionale ospitando l'Udinese all'Allianz Stadium di Torino. La squadra attualmente allenata da Luciano Spalletti, grazie al quarto posto conquistato nello scorso campionato, ha guadagnato in automatico l'accesso agli ottavi di finale del secondo trofeo italiano per ordine d'importanza.

I friulani, invece, hanno già dovuto superare due turni per assicurarsi la possibilità di sfidare la Juventus nel dentro-fuori dello Stadium: la squadra allenata da Kosta Runjaic ha eliminato la Carrarese ai trentaduesimi di finale, piegando la formazione di B con un netto 2-0, mentre ai sedicesimi è arrivato il successo di misura (2-1) contro il Palermo.

Il tabellone della Coppa Italia è già stato definito, la vincente di Juventus-Udinese affronterà la squadra che si aggiudicherà il confronto tra Atalanta e Genoa. In caso di pareggio all'Allianz Stadium si proseguirà direttamente con l'esecuzione dei calci di rigore, vista l'eliminazione dei tempi supplementari nelle ultime annate. Se la Juve dovesse passare il turno giocherebbe i quarti di finale in trasferta, in caso di sfida con l'Atalanta, oppure in casa se a passare sarà il Genoa. Anche l'Udinese giocherebbe l'eventuale quarto fuori casa se a qualificarsi fosse l'Atalanta, ma se dovesse essere il Genoa a superare il turno, i friulani potranno contare sul fattore campo.

Su GOAL tutte le info di Juventus-Udinese di Coppa Italia, dalle formazioni e le ultime su chi gioca, a come vedere la partita in diretta tv e streaming, in chiaro e gratis per tutti.

Come guardare Juventus-Udinese in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita di Coppa Italia tra Juventus e Udinese trasmessa in chiaro e gratis sulle reti Mediaset nella serata di mercoledì. Per vedere gli ottavi di Coppa Italia in tv basta scegliere il canale numero 6 del digitale terrestre, ovvero Italia 1.

In diretta streaming, invece, basta recarsi sul sito di Sport Mediaset o su quello di Mediaset Infinity, nonchè sull'app di quest'ultima, che trasmette il live di Juventus-Udinese dalle 21:00, con collegamento per il pregara previsto alle 20:00.

Come guardare ovunque con una VPN

Juventus-Udinese: ora di inizio

La partita degli ottavi di Coppa Italia tra Juventus e Udinese si gioca martedì 2 dicembre alle ore 21:00 all'Allianz Stadium di Torino. La sfida è in gara secca e in caso di pareggio al 90' si tireranno subito i calci di rigore, mentre i supplementari non sono previsti.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Juventus - Udinese Probabile formazione Panchina Allenatore L. Spalletti Probabile formazione Panchina Allenatore K. Runjaic

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Notizie sulla Juventus

In vista della partita contro il Cagliari, che precederà proprio il match contro l'Udinese, la Juventus ha recuperato sia Federico Gatti (che aveva saltato il Bodo/Glimt causa influenza) che Dusan Vlahovic, il quale aveva accusato un fastidio muscolare proprio nel riscaldamento pre-partita in Norvegia. L'attaccante serbo, tuttavia, ha smaltito il problema ed è tornato a disposizione di Spalletti. Per quanto concerne l'infermeria, rimangono fermi ai box, dopo i recenti rientri di Kelly e Cabal, quattro giocatori: il terzo portiere Carlo Pinsoglio, i difensori Gleison Bremer e Daniele Rugani, oltre all'attaccante Arkadiusz Milik. La Juventus punta a migliorare il percorso della passata stagione in Coppa Italia: dopo aver eliminato il Cagliari agli ottavi, i bianconeri furono clamorosamente eliminati ai quarti ai calci di rigore contro l'Empoli.

Notizie sull'Udinese

Per quanto riguarda l'Udinese, i friulani hanno appena perso per infortunio uno dei punti fermi del proprio reparto difensivo: la lesione muscolare al bicipite femorale costringerà a rimanere ai box per diverse settimane. Nell'ultima edizione della Coppa Italia, l'Udinese si è fermata proprio agli ottavi di finale: dopo aver estromesso Avellino e Salernitana ai primi due turni, la formazione friulana si è arresa al cospetto dell'Inter.

Forma

La Juventus non vince in campionato dallo scorso 1° novembre sul campo della Cremonese: da quel momento sono arrivati due pareggi contro Torino e Fiorentina. I bianconeri, tuttavia, hanno appena trovato la loro prima vittoria in Champions League battendo 3-2 il Bodo/Glimt.

L'Udinese, dopo un buon avvio di stagione, sta vivendo un periodo di flessione in campionato: i friulani sono infatti reduci da due sconfitte consecutive in Serie A: 2-0 contro la Roma e 0-3 contro il Bologna.

Partite tra le due squadre

La partita di Coppa Italia sarà il 111° confronto in gare ufficiali tra Juventus e Udinese: la Vecchia Signora ha trionfato in 75 occasioni, mentre i friulani si sono imposti 14 volte. Per 22 volte, invece, il confronto diretto è terminato con il risultato di pareggio. La Juve ha vinto gli ultimi sette degli ultimi otto confronti: l'unico scontro diretto non vinto risale al 12 febbraio 2024 quando l'Udinese vinse 1-0 a Torino. Quello rimane, ad oggi, l'ultimo successo friulano.

Classifica

Nel campionato di Serie A, la Juventus è attualmente settima in classifica con 20 punti, mentre l'Udinese è decima a quota 15.